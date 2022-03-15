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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 63646566 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 16 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 19% 3 Всього голосів : 16 Додано: Пон 14 бер, 2022 21:28 WallNutPen написав: Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла. Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла.

Да ладно, не выкручивайтесь. Я разобрал Ваши аргументы по полочкам, причем применительно к настоящему времени и возникающим сейчас кейсам. При этом изложил свои контраргументы.



А вот кто, когда и какие принимал решения, сейчас, действительно, не имеет значения. Я написал об их последствиях, которые мы видим на сейчас и тех, которые еще будут. Т.о. никакое это не выдергивание из контекста и не перекручивание, а голая правда жизни.



В тоже время Ваши доводы уже устарели. Может они были актуальны несколько месяцев назад, когда банк это видел и представлял клиентам по-одному. Но получилось по-другому, в т.ч. потому, что изменилась жизнь (и условия).



Причем заметьте, я не обвинял Вас в бессмысленности. Ваша теория когда-то и кому-то казалась довольно стройной и аргументированной, но сейчас, по крайней мере, на мой взгляд, оказалась несостоятельной. Хотя замечу, что это и раньше видели многие. Да ладно, не выкручивайтесь. Я разобрал Ваши аргументы по полочкам, причем применительно к настоящему времени и возникающим сейчас кейсам. При этом изложил свои контраргументы.А вот кто, когда и какие принимал решения, сейчас, действительно, не имеет значения. Я написал об их последствиях, которые мы видим на сейчас и тех, которые еще будут. Т.о. никакое это не выдергивание из контекста и не перекручивание, а голая правда жизни.В тоже время Ваши доводы уже устарели. Может они были актуальны несколько месяцев назад, когда банк это видел и представлял клиентам по-одному. Но получилось по-другому, в т.ч. потому, что изменилась жизнь (и условия).Причем заметьте, я не обвинял Вас в бессмысленности. Ваша теория когда-то и кому-то казалась довольно стройной и аргументированной, но сейчас, по крайней мере, на мой взгляд, оказалась несостоятельной. Хотя замечу, что это и раньше видели многие. newbie Повідомлень: 6698 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 622 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 бер, 2022 21:46 newbie написав: WallNutPen написав: а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон?

ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле. ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле.



Приложение разрабатывалось под "облака" и живет там. В нынешней ситуации это особенно важно с точки зрения безопасности.

Банк считает деньги. Уверен, что количество регулярных пользователей веб-версии ничтожно в сравнении с кол-вом пользователей моб.приложения. Поддержка веб-версии требует ресурсов, которые, скорее всего, уже не окупаются.

В последний раз заходил в веб-версию не менее года назад и то только для восстановления пароля.

Многие банки модернизируют инструменты взаимодействия, это неизбежно. Приложение разрабатывалось под "облака" и живет там. В нынешней ситуации это особенно важно с точки зрения безопасности.Банк считает деньги. Уверен, что количество регулярных пользователей веб-версии ничтожно в сравнении с кол-вом пользователей моб.приложения. Поддержка веб-версии требует ресурсов, которые, скорее всего, уже не окупаются.В последний раз заходил в веб-версию не менее года назад и то только для восстановления пароля.Многие банки модернизируют инструменты взаимодействия, это неизбежно. Клиент_ Повідомлень: 233 З нами з: 25.02.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 бер, 2022 21:57 newbie написав: WallNutPen написав: Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла. Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла.

Да ладно, не выкручивайтесь... Да ладно, не выкручивайтесь...

Мне нет смысла выкручиваться. Я абсолютно четко в своем сообщении изложил свою личную позицию по этому вопросу и вы думаю сознательно убрали из цитат мои слова:

"я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее". Так что выкручиваетесь, повторяю - вырывая фразы из контекста тут вы. Называть довоенные решения и действия банка аморальными с точки зрения начавшейся войны по моему мнению как минимум не логично. Но знаю что на форуме бытует мнение, что логика не ваш сильный конек. Особенно если на нее ещё и накладываются какие-либо сезонные вещи. Тут главное каждому не забывать принимать таблетки, прописанные доктором, и надеюсь, что тогда все у всех будет хорошо. I все буде Україна! Мне нет смысла выкручиваться. Я абсолютно четко в своем сообщении изложил свою личную позицию по этому вопросу и вы думаю сознательно убрали из цитат мои слова:"я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее". Так что выкручиваетесь, повторяю - вырывая фразы из контекста тут вы. Называть довоенные решения и действия банка аморальными с точки зрения начавшейся войны по моему мнению как минимум не логично. Но знаю что на форуме бытует мнение, что логика не ваш сильный конек. Особенно если на нее ещё и накладываются какие-либо сезонные вещи. Тут главное каждому не забывать принимать таблетки, прописанные доктором, и надеюсь, что тогда все у всех будет хорошо. I все буде Україна! WallNutPen Повідомлень: 62 З нами з: 08.06.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 бер, 2022 23:22 Re: ПУМБ Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно.

В текущих условиях, войны, банк просто обязан вернуть всем клиентам банка, доступ к Веб-версии он-лайн банкинга, вообще без разговоров и каких либо дискурсий, но пока в банке, почему то этого не хотят делать!? Valeriy237 Повідомлень: 143 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 бер, 2022 23:42 Valeriy237 написав: Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно.

В текущих условиях, войны, банк просто обязан вернуть всем клиентам банка, доступ к Веб-версии он-лайн банкинга, вообще без разговоров и каких либо дискурсий, но пока в банке, почему то этого не хотят делать!? Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно., но пока в банке, почему то этого не хотят делать!?

Полагаю, что для принятия банком такого решения должно быть какое-то критическое обращение в банк по этому поводу. На 1-10 даже пожалуй и на 100 обращений в банке могут и не обратить внимание. Опять таки всё ещё зависит и от того до какого уровня руководства доходят эти обращения. Если они максимум доходят до старшего смены по горячей линии или представителя банка на форуме - то полагаю эти люди точно ничего инициировать не будут. Но если будут обращения на уровень председателя правления да и ещё подкрепленные жалобами в НБУ, то это может на банк и повлиять. Полагаю, что для принятия банком такого решения должно быть какое-то критическое обращение в банк по этому поводу. На 1-10 даже пожалуй и на 100 обращений в банке могут и не обратить внимание. Опять таки всё ещё зависит и от того до какого уровня руководства доходят эти обращения. Если они максимум доходят до старшего смены по горячей линии или представителя банка на форуме - то полагаю эти люди точно ничего инициировать не будут. Но если будут обращения на уровень председателя правления да и ещё подкрепленные жалобами в НБУ, то это может на банк и повлиять. WallNutPen Повідомлень: 62 З нами з: 08.06.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 06:22 Ребята, может подскажите: а существует возможность узнать остаток на карте с помощью отправки с финномера мобтелефона команды-смс , а то бывает смс о зачислении запаздывает Клаус Повідомлень: 1107 З нами з: 04.10.13 Подякував: 39 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 63646566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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