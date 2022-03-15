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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 64656667> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 16 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 19% 3 Всього голосів : 16 Додано: Пон 14 бер, 2022 21:28 WallNutPen написав: Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла. Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла.

Да ладно, не выкручивайтесь. Я разобрал Ваши аргументы по полочкам, причем применительно к настоящему времени и возникающим сейчас кейсам. При этом изложил свои контраргументы.



А вот кто, когда и какие принимал решения, сейчас, действительно, не имеет значения. Я написал об их последствиях, которые мы видим на сейчас и тех, которые еще будут. Т.о. никакое это не выдергивание из контекста и не перекручивание, а голая правда жизни.



В тоже время Ваши доводы уже устарели. Может они были актуальны несколько месяцев назад, когда банк это видел и представлял клиентам по-одному. Но получилось по-другому, в т.ч. потому, что изменилась жизнь (и условия).



Причем заметьте, я не обвинял Вас в бессмысленности. Ваша теория когда-то и кому-то казалась довольно стройной и аргументированной, но сейчас, по крайней мере, на мой взгляд, оказалась несостоятельной. Хотя замечу, что это и раньше видели многие. Да ладно, не выкручивайтесь. Я разобрал Ваши аргументы по полочкам, причем применительно к настоящему времени и возникающим сейчас кейсам. При этом изложил свои контраргументы.А вот кто, когда и какие принимал решения, сейчас, действительно, не имеет значения. Я написал об их последствиях, которые мы видим на сейчас и тех, которые еще будут. Т.о. никакое это не выдергивание из контекста и не перекручивание, а голая правда жизни.В тоже время Ваши доводы уже устарели. Может они были актуальны несколько месяцев назад, когда банк это видел и представлял клиентам по-одному. Но получилось по-другому, в т.ч. потому, что изменилась жизнь (и условия).Причем заметьте, я не обвинял Вас в бессмысленности. Ваша теория когда-то и кому-то казалась довольно стройной и аргументированной, но сейчас, по крайней мере, на мой взгляд, оказалась несостоятельной. Хотя замечу, что это и раньше видели многие. newbie Повідомлень: 6698 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 бер, 2022 21:46 newbie написав: WallNutPen написав: а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон?

ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле. ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле.



Приложение разрабатывалось под "облака" и живет там. В нынешней ситуации это особенно важно с точки зрения безопасности.

Банк считает деньги. Уверен, что количество регулярных пользователей веб-версии ничтожно в сравнении с кол-вом пользователей моб.приложения. Поддержка веб-версии требует ресурсов, которые, скорее всего, уже не окупаются.

В последний раз заходил в веб-версию не менее года назад и то только для восстановления пароля.

Многие банки модернизируют инструменты взаимодействия, это неизбежно. Приложение разрабатывалось под "облака" и живет там. В нынешней ситуации это особенно важно с точки зрения безопасности.Банк считает деньги. Уверен, что количество регулярных пользователей веб-версии ничтожно в сравнении с кол-вом пользователей моб.приложения. Поддержка веб-версии требует ресурсов, которые, скорее всего, уже не окупаются.В последний раз заходил в веб-версию не менее года назад и то только для восстановления пароля.Многие банки модернизируют инструменты взаимодействия, это неизбежно. Клиент_ Повідомлень: 233 З нами з: 25.02.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 бер, 2022 21:57 newbie написав: WallNutPen написав: Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла. Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла.

Да ладно, не выкручивайтесь... Да ладно, не выкручивайтесь...

Мне нет смысла выкручиваться. Я абсолютно четко в своем сообщении изложил свою личную позицию по этому вопросу и вы думаю сознательно убрали из цитат мои слова:

"я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее". Так что выкручиваетесь, повторяю - вырывая фразы из контекста тут вы. Называть довоенные решения и действия банка аморальными с точки зрения начавшейся войны по моему мнению как минимум не логично. Но знаю что на форуме бытует мнение, что логика не ваш сильный конек. Особенно если на нее ещё и накладываются какие-либо сезонные вещи. Тут главное каждому не забывать принимать таблетки, прописанные доктором, и надеюсь, что тогда все у всех будет хорошо. I все буде Україна! Мне нет смысла выкручиваться. Я абсолютно четко в своем сообщении изложил свою личную позицию по этому вопросу и вы думаю сознательно убрали из цитат мои слова:"я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее". Так что выкручиваетесь, повторяю - вырывая фразы из контекста тут вы. Называть довоенные решения и действия банка аморальными с точки зрения начавшейся войны по моему мнению как минимум не логично. Но знаю что на форуме бытует мнение, что логика не ваш сильный конек. Особенно если на нее ещё и накладываются какие-либо сезонные вещи. Тут главное каждому не забывать принимать таблетки, прописанные доктором, и надеюсь, что тогда все у всех будет хорошо. I все буде Україна! WallNutPen Повідомлень: 63 З нами з: 08.06.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 бер, 2022 23:22 Re: ПУМБ Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно.

В текущих условиях, войны, банк просто обязан вернуть всем клиентам банка, доступ к Веб-версии он-лайн банкинга, вообще без разговоров и каких либо дискурсий, но пока в банке, почему то этого не хотят делать!? Valeriy237 Повідомлень: 143 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 18 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 бер, 2022 23:42 Valeriy237 написав: Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно.

В текущих условиях, войны, банк просто обязан вернуть всем клиентам банка, доступ к Веб-версии он-лайн банкинга, вообще без разговоров и каких либо дискурсий, но пока в банке, почему то этого не хотят делать!? Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно., но пока в банке, почему то этого не хотят делать!?

Полагаю, что для принятия банком такого решения должно быть какое-то критическое обращение в банк по этому поводу. На 1-10 даже пожалуй и на 100 обращений в банке могут и не обратить внимание. Опять таки всё ещё зависит и от того до какого уровня руководства доходят эти обращения. Если они максимум доходят до старшего смены по горячей линии или представителя банка на форуме - то полагаю эти люди точно ничего инициировать не будут. Но если будут обращения на уровень председателя правления да и ещё подкрепленные жалобами в НБУ, то это может на банк и повлиять. Полагаю, что для принятия банком такого решения должно быть какое-то критическое обращение в банк по этому поводу. На 1-10 даже пожалуй и на 100 обращений в банке могут и не обратить внимание. Опять таки всё ещё зависит и от того до какого уровня руководства доходят эти обращения. Если они максимум доходят до старшего смены по горячей линии или представителя банка на форуме - то полагаю эти люди точно ничего инициировать не будут. Но если будут обращения на уровень председателя правления да и ещё подкрепленные жалобами в НБУ, то это может на банк и повлиять. WallNutPen Повідомлень: 63 З нами з: 08.06.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 06:22 Ребята, может подскажите: а существует возможность узнать остаток на карте с помощью отправки с финномера мобтелефона команды-смс , а то бывает смс о зачислении запаздывает Клаус Повідомлень: 1107 З нами з: 04.10.13 Подякував: 39 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 11:20 Valeriy237 Да им пофиг! тут выяснилось вот что. Я забрал ту симку, на которую в 2006 году составлял свою анкету в недопумбе. Потом через некоторое время, гдето в 2010 я её отдал своим пусть будет знакомым На неё тогда уже был открыт доступ в инет банкинг НЕДОпумба, Альфы, Дельты, Форума (родовид- но то такэ- последствия укрпромбанка и его ликвидации). Естественно во всех банках заменил на новый номер анкеты в отделениях. Про симку забыл. До недавно. Теперь во время 258 обращения к оператору, выяснилось что у меня есть "финансовый" (??? кто это придумал формулирование???) и "анкетный" номер (ноу-хао НЕДОпумбЫ). Пришлось связываться под обстрелами (НЕДОпумбЕ на это фиолетово), доставать эту симку. Получил её вместе с телефоном. Включил. А там Такэ- что на скрине. СМС с паролями онлайнбанкинга и звонки о том чтоб я скачал недододаток идут на один номер с такой переодичностью и настойчивостью, что я офигевал, а то что у надо актуализацию делать- на другой... это шедевр!! респект, так держать!

т.е. операторы, видя что у меня НЕТ (Б***ь) доступа к ирнет банкингу в любом случае, хоть с веб хоть с недододатку - втирают чтоб я скачал додаток и они ничем мне не могут помочь . ИХ слова "ну мы же не можемо за вас завантажити додаток..." а просто офигел.. ну с 128 я погарячился, но минимум неделю по несколько раз я беседовал с представителями КАЛ-поддержки, и не один, не один даже не намекнул, что даже я если скачаю этот недододаток и найду где-то андроид с пятой версией , то увижу "АКТУАЛЫЗАЦЫЯ не ПРОЙДЕНА!"

Большое спасибо, самый отстойный банк из тех с которыми я имел дело с 2004 года! Да им пофиг! тут выяснилось вот что. Я забрал ту симку, на которую в 2006 году составлял свою анкету в недопумбе. Потом через некоторое время, гдето в 2010 я её отдал своим пусть будет знакомым На неё тогда уже был открыт доступ в инет банкингпумба, Альфы, Дельты, Форума (родовид- но то такэ- последствия укрпромбанка и его ликвидации). Естественно во всех банках заменил на новый номер анкеты в отделениях. Про симку забыл. До недавно. Теперь во время 258 обращения к оператору, выяснилось что у меня есть "финансовый" (??? кто это придумал формулирование???) и "анкетный" номер (ноу-хаопумбЫ). Пришлось связываться под обстрелами (пумбЕ на это фиолетово), доставать эту симку. Получил её вместе с телефоном. Включил. А там Такэ- что на скрине. СМС с паролями онлайнбанкинга и звонки о том чтоб я скачал недододаток идут на один номер с такой переодичностью и настойчивостью, что я офигевал, а то что у надо актуализацию делать- на другой... это шедевр!! респект, так держать!т.е. операторы, видя что у меня(Б***ь)в любом случае, хоть с веб хоть с недододатку - втираюти они ничем мне не могут помочь . ИХ слова "ну мы же не можемо за вас завантажити додаток..." а просто офигел.. ну с 128 я погарячился, но минимум неделю по несколько раз я беседовал с представителями-поддержки, и не один, не один даже не намекнул, что даже я если скачаю этот недододаток и найду где-то андроид с пятой версией , то увижуБольшое спасибоиз тех с которыми я имел дело с 2004 года! Востаннє редагувалось kirilll22 в Вів 15 бер, 2022 11:25, всього редагувалось 1 раз. kirilll22 Повідомлень: 31 З нами з: 08.03.22 Подякував: 9 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 11:22 Если покупка с кредитки, частично за свои + кредитные = как кешбек считается? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 16045 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9293 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 11:26 Вкладчик1234

Если не ошибаюсь, то здесь писали, что покупка с кредитки всегда даёт повышенный процент кэшбека и неважно свои деньги или кредитные Если не ошибаюсь, то здесь писали, что покупка с кредитки всегда даёт повышенный процент кэшбека и неважно свои деньги или кредитные Vorlon Повідомлень: 10051 З нами з: 14.06.13 Подякував: 474 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 11:31 newbie написав: WallNutPen написав: банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов

В т.ч. во время войны? В мирное время еще ладно. Но в военное это нормально и морально? Вы в курсе, что Зеля обещанные пенсам смартфоны еще им не выдал и вроде уже не скоро выдаст? Значит пенсы, у которых в банке несколько несчастных тысяч, и которые в Пумб-онлайн заходили раз в год, теперь доступа к своим деньгам не получат?



Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами

Это как? Вставать и идти на кладбище? Т.к. без денег никуда? Или Вы имели ввиду забрать деньги и уйти из банка? Но Вы же в курсе, что отделения банка (все) во многих городах не работают? Так куда идти? Тем более, что кругом стреляют.



Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный.

Еще раз, это нормально для военного времени оставить часть клиентов без их денег? Вы не забыли, какое сейчас время? И это о морали, а не о коммерции.



В конце концов банк может поставить вопрос и по другому - а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса.

А банк может выдать клиенту эти 150 баксов? Через отделения которые закрыты? Или через веб-версию мобильного приложения, которая для некоторых клиентов тоже закрыта? Кстати, напомните, сколько еще банков отказалось от веб-версии мобильного приложения? Моно не в счет, у него ее никогда не было.



Ну и, наконец, купить новый смартфон (к тому же неизвестно какой) уже не так просто или вообще невозможно (в некоторых городах). А что и как будет дальше неизвестно.



Так что неправильные у Вас выводы. Надо учитывать контекст и обстановку. Так как без этого некрасиво получается. И неморально, если не сказать больше. В т.ч. во время войны? В мирное время еще ладно. Но в военное это нормально и морально? Вы в курсе, что Зеля обещанные пенсам смартфоны еще им не выдал и вроде уже не скоро выдаст? Значит пенсы, у которых в банке несколько несчастных тысяч, и которые в Пумб-онлайн заходили раз в год, теперь доступа к своим деньгам не получат?Это как? Вставать и идти на кладбище? Т.к. без денег никуда? Или Вы имели ввиду забрать деньги и уйти из банка? Но Вы же в курсе, что отделения банка (все) во многих городах не работают? Так куда идти? Тем более, что кругом стреляют.Еще раз, это нормально для военного времени оставить часть клиентов без их денег? Вы не забыли, какое сейчас время? И это о морали, а не о коммерции.А банк может выдать клиенту эти 150 баксов? Через отделения которые закрыты? Или через веб-версию мобильного приложения, которая для некоторых клиентов тоже закрыта? Кстати, напомните, сколько еще банков отказалось от веб-версии мобильного приложения? Моно не в счет, у него ее никогда не было.Ну и, наконец, купить новый смартфон (к тому же неизвестно какой) уже не так просто или вообще невозможно (в некоторых городах). А что и как будет дальше неизвестно.Так что неправильные у Вас выводы. Надо учитывать контекст и обстановку. Так как без этого некрасиво получается. И неморально, если не сказать больше.

Много букоФФФ. банк при изменени условий должен согласовать с клиетом эти изменения договор достаньте бумажный и найдите этот пункт. если у кого нету- потом отсканирую и выложу сюда. клиент согласен- окей працюемо далi, нет- разбежались.

А тут вариант- дрочу как хочу а на клиента- положил.

Кредитпромбанк и дельта заказным письмом присылали такие вещи за три месяца до вступления их в силу, а тут даже СМС не соизволили отправить.. Со слов КАЛподдержки - "...программа сама отключает веб версию при неактивности 90 дней и она не обязана (кто????) оповещать об этом клиента..."

ахренеть. не? програму Господь Бог написал? Пумба, ау? придумайте чего нибудь! Ах да вам жаль, что склалася така сытуацыя



ахренеть, воет воздушная тревога, в 4=км разрываются 150 мм. мны МСТА-с, а я ищу договор с недопумбом от2009 года...



ss// зато ИНН нашёлся. он в договоре есть бумажном.. а я забыл.. Много букоФФФ.договор достаньте бумажный и найдите этот пункт. если у кого нету- потом отсканирую и выложу сюда. клиент согласен- окей працюемо далi, нет- разбежались.А тут вариант-Кредитпромбанк и дельта заказным письмом присылали такие вещи за три месяца до вступления их в силу, а тут даже СМС не соизволили отправить.. Со словподдержки - "...программа сама отключает веб версию при неактивности 90 дней и она не обязана (кто????) оповещать об этом клиента..."ахренеть. не?програму Господь Бог написал? Пумба, ау? придумайте чего нибудь! Ах да вам жаль, что склалася така стуацахренеть, воет воздушная тревога, в 4=км разрываются 150 мм. мны МСТА-с, а я ищу договор с недопумбом от2009 года...ss// зато ИНН нашёлся. он в договоре есть бумажном.. а я забыл.. kirilll22 Повідомлень: 31 З нами з: 08.03.22 Подякував: 9 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 64656667> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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