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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:28

  WallNutPen написав:Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла.

Да ладно, не выкручивайтесь. Я разобрал Ваши аргументы по полочкам, причем применительно к настоящему времени и возникающим сейчас кейсам. При этом изложил свои контраргументы.

А вот кто, когда и какие принимал решения, сейчас, действительно, не имеет значения. Я написал об их последствиях, которые мы видим на сейчас и тех, которые еще будут. Т.о. никакое это не выдергивание из контекста и не перекручивание, а голая правда жизни.

В тоже время Ваши доводы уже устарели. Может они были актуальны несколько месяцев назад, когда банк это видел и представлял клиентам по-одному. Но получилось по-другому, в т.ч. потому, что изменилась жизнь (и условия).

Причем заметьте, я не обвинял Вас в бессмысленности. Ваша теория когда-то и кому-то казалась довольно стройной и аргументированной, но сейчас, по крайней мере, на мой взгляд, оказалась несостоятельной. Хотя замечу, что это и раньше видели многие.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:46

  newbie написав:
  WallNutPen написав:а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон?

ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле.


Приложение разрабатывалось под "облака" и живет там. В нынешней ситуации это особенно важно с точки зрения безопасности.
Банк считает деньги. Уверен, что количество регулярных пользователей веб-версии ничтожно в сравнении с кол-вом пользователей моб.приложения. Поддержка веб-версии требует ресурсов, которые, скорее всего, уже не окупаются.
В последний раз заходил в веб-версию не менее года назад и то только для восстановления пароля.
Многие банки модернизируют инструменты взаимодействия, это неизбежно.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 21:57

  newbie написав:
  WallNutPen написав:Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла.

Да ладно, не выкручивайтесь...

Мне нет смысла выкручиваться. Я абсолютно четко в своем сообщении изложил свою личную позицию по этому вопросу и вы думаю сознательно убрали из цитат мои слова:
"я тоже не поддерживаю решение ПУМБы ограничить использование вэб-версии и дальнейший отказ от нее". Так что выкручиваетесь, повторяю - вырывая фразы из контекста тут вы. Называть довоенные решения и действия банка аморальными с точки зрения начавшейся войны по моему мнению как минимум не логично. Но знаю что на форуме бытует мнение, что логика не ваш сильный конек. Особенно если на нее ещё и накладываются какие-либо сезонные вещи. Тут главное каждому не забывать принимать таблетки, прописанные доктором, и надеюсь, что тогда все у всех будет хорошо. I все буде Україна!
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:22

Re: ПУМБ

Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно.
В текущих условиях, войны, банк просто обязан вернуть всем клиентам банка, доступ к Веб-версии он-лайн банкинга, вообще без разговоров и каких либо дискурсий, но пока в банке, почему то этого не хотят делать!?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 23:42

  Valeriy237 написав:Сейчас спорить по поводу он-лайн банкинга, что лучше мобильное приложение или Веб-версия, надо было отменять или нет, бессмысленно.
В текущих условиях, войны, банк просто обязан вернуть всем клиентам банка, доступ к Веб-версии он-лайн банкинга, вообще без разговоров и каких либо дискурсий, но пока в банке, почему то этого не хотят делать!?

Полагаю, что для принятия банком такого решения должно быть какое-то критическое обращение в банк по этому поводу. На 1-10 даже пожалуй и на 100 обращений в банке могут и не обратить внимание. Опять таки всё ещё зависит и от того до какого уровня руководства доходят эти обращения. Если они максимум доходят до старшего смены по горячей линии или представителя банка на форуме - то полагаю эти люди точно ничего инициировать не будут. Но если будут обращения на уровень председателя правления да и ещё подкрепленные жалобами в НБУ, то это может на банк и повлиять.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:22

Ребята, может подскажите: а существует возможность узнать остаток на карте с помощью отправки с финномера мобтелефона команды-смс , а то бывает смс о зачислении запаздывает
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:20

Valeriy237 Да им пофиг! тут выяснилось вот что. Я забрал ту симку, на которую в 2006 году составлял свою анкету в недопумбе. Потом через некоторое время, гдето в 2010 я её отдал своим пусть будет знакомым На неё тогда уже был открыт доступ в инет банкинг НЕДОпумба, Альфы, Дельты, Форума (родовид- но то такэ- последствия укрпромбанка и его ликвидации). Естественно во всех банках заменил на новый номер анкеты в отделениях. Про симку забыл. До недавно. Теперь во время 258 обращения к оператору, выяснилось что у меня есть "финансовый" (??? кто это придумал формулирование???) и "анкетный" номер (ноу-хао НЕДОпумбЫ). Пришлось связываться под обстрелами (НЕДОпумбЕ на это фиолетово), доставать эту симку. Получил её вместе с телефоном. Включил. А там Такэ- что на скрине. СМС с паролями онлайнбанкинга и звонки о том чтоб я скачал недододаток идут на один номер с такой переодичностью и настойчивостью, что я офигевал, а то что у надо актуализацию делать- на другой... это шедевр!! респект, так держать!
т.е. операторы, видя что у меня НЕТ (Б***ь) доступа к ирнет банкингу в любом случае, хоть с веб хоть с недододатку - втирают чтоб я скачал додаток и они ничем мне не могут помочь . ИХ слова "ну мы же не можемо за вас завантажити додаток..." а просто офигел.. ну с 128 я погарячился, но минимум неделю по несколько раз я беседовал с представителями КАЛ-поддержки, и не один, не один даже не намекнул, что даже я если скачаю этот недододаток и найду где-то андроид с пятой версией , то увижу "АКТУАЛЫЗАЦЫЯ не ПРОЙДЕНА!"
Большое спасибо, самый отстойный банк из тех с которыми я имел дело с 2004 года!Зображення
Востаннє редагувалось kirilll22 в Вів 15 бер, 2022 11:25, всього редагувалось 1 раз.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:22

Если покупка с кредитки, частично за свои + кредитные = как кешбек считается?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:26

Вкладчик1234
Если не ошибаюсь, то здесь писали, что покупка с кредитки всегда даёт повышенный процент кэшбека и неважно свои деньги или кредитные :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:31

  newbie написав:
  WallNutPen написав:банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов

В т.ч. во время войны? В мирное время еще ладно. Но в военное это нормально и морально? Вы в курсе, что Зеля обещанные пенсам смартфоны еще им не выдал и вроде уже не скоро выдаст? Значит пенсы, у которых в банке несколько несчастных тысяч, и которые в Пумб-онлайн заходили раз в год, теперь доступа к своим деньгам не получат?

Это его право и ничего тут не поделаешь. Единственный способ воздействия на банк - голосовать ногами

Это как? Вставать и идти на кладбище? Т.к. без денег никуда? Или Вы имели ввиду забрать деньги и уйти из банка? Но Вы же в курсе, что отделения банка (все) во многих городах не работают? Так куда идти? Тем более, что кругом стреляют.

Но думаю банки "переходя в телефон" просчитывают процент потерь клиентов и видят, что он весьма для банка не критичный.

Еще раз, это нормально для военного времени оставить часть клиентов без их денег? Вы не забыли, какое сейчас время? И это о морали, а не о коммерции.

В конце концов банк может поставить вопрос и по другому - а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? Не обязательно дорогой - дешевле даже не 500, а 150 долларов вариантов масса.

А банк может выдать клиенту эти 150 баксов? Через отделения которые закрыты? Или через веб-версию мобильного приложения, которая для некоторых клиентов тоже закрыта? Кстати, напомните, сколько еще банков отказалось от веб-версии мобильного приложения? Моно не в счет, у него ее никогда не было.

Ну и, наконец, купить новый смартфон (к тому же неизвестно какой) уже не так просто или вообще невозможно (в некоторых городах). А что и как будет дальше неизвестно.

Так что неправильные у Вас выводы. Надо учитывать контекст и обстановку. Так как без этого некрасиво получается. И неморально, если не сказать больше.

Много букоФФФ. банк при изменени условий должен согласовать с клиетом эти изменения договор достаньте бумажный и найдите этот пункт. если у кого нету- потом отсканирую и выложу сюда. клиент согласен- окей працюемо далi, нет- разбежались.
А тут вариант- дрочу как хочу а на клиента- положил.
Кредитпромбанк и дельта заказным письмом присылали такие вещи за три месяца до вступления их в силу, а тут даже СМС не соизволили отправить.. Со слов КАЛподдержки - "...программа сама отключает веб версию при неактивности 90 дней и она не обязана (кто????) оповещать об этом клиента..."
ахренеть. не? :D програму Господь Бог написал? Пумба, ау? придумайте чего нибудь! Ах да вам жаль, что склалася така сытуацыя

ахренеть, воет воздушная тревога, в 4=км разрываются 150 мм. мны МСТА-с, а я ищу договор с недопумбом от2009 года...

ss// зато ИНН нашёлся. он в договоре есть бумажном.. а я забыл..Зображення
kirilll22
 
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