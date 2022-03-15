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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 12:06
WallNutPen клиента,б****, недопумб об этом ПРОИНФОРМИРОВАЛ? или чукча не читатель?
Додано: Вів 15 бер, 2022 12:12
Ещё раз, для не умеющих воспринимать действительность- клиент НЕ обязан читать форум, клиент НЕ обязан заходить на сайт недопумба, клиент НЕ обязан иметь современный дыбильник..Клиент ОБЯЗАН выполнять условия договора. Как и банк со своей стороны. По край ней мере таких пунктов в договоре НЕТ. точка. А если они появились по инициативе недопумба, то эти изминения должны быть согласованы с клиентом и при консенсусе... ну в общем советую вам прочитать и ОБДУМАТЬ и осмыслить информацию
Додано: Вів 15 бер, 2022 12:16
dell / дубль
Востаннє редагувалось kirilll22 в Вів 15 бер, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 бер, 2022 12:19
Ты знаешь, я очень рад за тебя. Прочитай о чём я написал и поймёшь(может быть если IQ позволяет), что недопумб может тебя тоже швырнуть через *** в любой момент по любой причине без предварительного уведомления по СМС и регистрации [/quote] извени что на ты, но в этой фразе " ...регулярных пользователей веб-версии ничтожно..." есть неприятный момент. Я для тебя ничтожеством являюсь?? Фильтруй свой базар.
ЗЫ выделенное красным- единственное что делает эта контора. по другому её называть- безсмысленно.
Надеюсь понятно, что я не троль и не фейк и история не выдуманная. и учитывая что она уже на двух крупнейших форумах Украины и банк реально заботился о своей репутации, то она давно бы уже была решена.(но она решаться не собирается судя по тем бабахам что были и есть в последние дни... ну вы поняли, единственно что радует сумма денег, подаренная банку- 100 долл в экв я могу позволить такую роскошь в своей ситуации)
апк я скачал уже но установить некуда мне его.
Додано: Вів 15 бер, 2022 12:42
kirilll22
Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"
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