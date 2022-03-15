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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 64656667 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 16 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 19% 3 Всього голосів : 16 Додано: Вів 15 бер, 2022 12:06 WallNutPen клиента,б****, недопумб об этом ПРОИНФОРМИРОВАЛ? или чукча не читатель? kirilll22 Повідомлень: 31 З нами з: 08.03.22 Подякував: 9 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 12:12 WallNutPen написав: newbie написав: WallNutPen написав: банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов

В т.ч. во время войны? В мирное время еще ладно... В т.ч. во время войны? В мирное время еще ладно...

Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла. Дело в том, что решение банка было принято и реализовано (в т.ч. отключение от вэб-банкинга клиентов не входивших в учетку более 3 месяцев) еще до начала войны. Почитайте внимательно ветку - тут об этом писал представитель банка еще 18 февраля 2022

Очевидно что решение и реализация происходили еще ранее. Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла. Дело в том, что решение банка было принято и реализовано (в т.ч. отключение от вэб-банкинга клиентов не входивших в учетку более 3 месяцев) еще до начала войны. Почитайте внимательно ветку - тут об этом писал представитель банка еще 18 февраля 2022 viewtopic.php?p=5399706#p5399706 Очевидно что решение и реализация происходили еще ранее. Ещё раз, для не умеющих воспринимать действительность- клиент НЕ обязан читать форум, клиент НЕ обязан заходить на сайт недопумба, клиент НЕ обязан иметь современный дыбильник..Клиент ОБЯЗАН выполнять условия договора. Как и банк со своей стороны. По край ней мере таких пунктов в договоре НЕТ. точка. А если они появились по инициативе недопумба, то эти изминения должны быть согласованы с клиентом и при консенсусе... ну в общем советую вам прочитать и ОБДУМАТЬ и осмыслить информацию Ещё раз, для не умеющих воспринимать действительность-.Клиент ОБЯЗАН выполнять условия договора. Как и банк со своей стороны. По край ней мере таких пунктов в договоре НЕТ. точка. А если они появились по инициативе недопумба, то эти изминения должны быть согласованы с клиентом и при консенсусе... ну в общем советую вам прочитать и ОБДУМАТЬ и осмыслить информацию kirilll22 Повідомлень: 31 З нами з: 08.03.22 Подякував: 9 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 12:16 dell / дубль Востаннє редагувалось kirilll22 в Вів 15 бер, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз. kirilll22 Повідомлень: 31 З нами з: 08.03.22 Подякував: 9 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 12:19 kirilll22 написав: newbie написав: WallNutPen написав: а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон? а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон?

ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле. ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле.



Приложение разрабатывалось под "облака" и живет там. В нынешней ситуации это особенно важно с точки зрения безопасности.

Банк считает деньги . Уверен, что количество регулярных пользователей веб-версии ничтожно в сравнении с кол-вом пользователей моб.приложения. Поддержка веб-версии требует ресурсов, которые, скорее всего, уже не окупаются.

В последний раз заходил в веб-версию не менее года назад и то только для восстановления пароля.

Многие банки модернизируют инструменты взаимодействия, это неизбежно. Приложение разрабатывалось под "облака" и живет там. В нынешней ситуации это особенно важно с точки зрения безопасности.. Уверен, что количество регулярных пользователей веб-версиив сравнении с кол-вом пользователей моб.приложения. Поддержка веб-версии требует ресурсов, которые, скорее всего, уже не окупаются.В последний раз заходил в веб-версию не менее года назад и то только для восстановления пароля.Многие банки модернизируют инструменты взаимодействия, это неизбежно.

Ты знаешь, я очень рад за тебя. Прочитай о чём я написал и поймёшь(может быть если IQ позволяет), что недопумб может тебя тоже швырнуть через *** в любой момент по любой причине без предварительного уведомления по СМС и регистрации [/quote] извени что на ты, но в этой фразе " ...регулярных пользователей веб-версии ничтожно..." есть неприятный момент. Я для тебя ничтожеством являюсь?? Фильтруй свой базар.

ЗЫ выделенное красным- единственное что делает эта контора. по другому её называть- безсмысленно.

Надеюсь понятно, что я не троль и не фейк и история не выдуманная. и учитывая что она уже на двух крупнейших форумах Украины и банк реально заботился о своей репутации, то она давно бы уже была решена.(но она решаться не собирается судя по тем бабахам что были и есть в последние дни... ну вы поняли, единственно что радует сумма денег, подаренная банку- 100 долл в экв я могу позволить такую роскошь в своей ситуации)

апк я скачал уже но установить некуда мне его. менегер пумбы, пришли тел, на ненадолго- я зайду, закрою все депо, вернее сниму автопролонгацию... Ах да. мени ж обмежено, а я не знаю даже об этом... и не знаю по причине- выделеное красным выше. Судьба индейца шерифа не ....(С ) Ты знаешь, я очень рад за тебя. Прочитай о чём я написал и поймёшь(может быть если IQ позволяет), что недопумб может тебя тоже швырнуть через *** в любой момент по любой причине без предварительного уведомления по СМС и регистрации[/quote] извени что на ты, но в этой фразе " ...регулярных пользователей веб-версии..." есть неприятный момент. Я для тебя ничтожеством являюсь?? Фильтруй свой базар.ЗЫ выделенное красным- единственное что делает эта контора. по другому её называть- безсмысленно.Надеюсь понятно, что я не троль и не фейк и история не выдуманная. и учитывая что она уже на двух крупнейших форумах Украины и банк реально заботился о своей репутации, то она давно бы уже была решена.(но она решаться не собирается судя по тем бабахам что были и есть в последние дни... ну вы поняли, единственно что радует сумма денег, подаренная банку- 100 долл в экв я могу позволить такую роскошь в своей ситуации)апк я скачал уже но установить некуда мне его.менегер пумбы, пришли тел, на ненадолго- я зайду, закрою все депо, вернее сниму автопролонгацию... Ах да. мени ж обмежено, а я не знаю даже об этом... и не знаю по причине- выделеное красным выше. kirilll22 Повідомлень: 31 З нами з: 08.03.22 Подякував: 9 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 12:42 kirilll22

Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым" Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым" Vorlon Повідомлень: 10051 З нами з: 14.06.13 Подякував: 474 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 64656667 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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