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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:06

WallNutPen клиента,б****, недопумб об этом ПРОИНФОРМИРОВАЛ? или чукча не читатель?
kirilll22
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:12

  WallNutPen написав:
  newbie написав:
  WallNutPen написав:банк вправе сам решать каким образом и какие дистанционные каналы использовать для обслуживания его клиентов

В т.ч. во время войны? В мирное время еще ладно...

Все что вы пишете выдергивая отдельные мои фразы из контекста - не имеет никакого смысла. Дело в том, что решение банка было принято и реализовано (в т.ч. отключение от вэб-банкинга клиентов не входивших в учетку более 3 месяцев) еще до начала войны. Почитайте внимательно ветку - тут об этом писал представитель банка еще 18 февраля 2022 viewtopic.php?p=5399706#p5399706
Очевидно что решение и реализация происходили еще ранее.
Ещё раз, для не умеющих воспринимать действительность- клиент НЕ обязан читать форум, клиент НЕ обязан заходить на сайт недопумба, клиент НЕ обязан иметь современный дыбильник..Клиент ОБЯЗАН выполнять условия договора. Как и банк со своей стороны. По край ней мере таких пунктов в договоре НЕТ. точка. А если они появились по инициативе недопумба, то эти изминения должны быть согласованы с клиентом и при консенсусе... ну в общем советую вам прочитать и ОБДУМАТЬ и осмыслить информацию
kirilll22
 
Повідомлень: 31
З нами з: 08.03.22
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:16

dell / дубль
Востаннє редагувалось kirilll22 в Вів 15 бер, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
kirilll22
 
Повідомлень: 31
З нами з: 08.03.22
Подякував: 9 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:19

  kirilll22 написав:
  newbie написав:
  WallNutPen написав:а нужен ли мне клиент не способный приобрести современный телефон?

ОК. На такой вопрос у клиентов, имеющих такие телефоны (способных приобретать очень дорогие девайсы), ответ будет такой: "А нужен ли мне банк, вынуждающий/заставляющий меня управлять большими деньгами с принципиально небезопасного устройства через небезопасное (слабозащищенное) и малофункциональное мобильное приложение?". Т.е. тут уже будет не о морали, а о голом расчете и здравом смысле.


Приложение разрабатывалось под "облака" и живет там. В нынешней ситуации это особенно важно с точки зрения безопасности.
Банк считает деньги. Уверен, что количество регулярных пользователей веб-версии ничтожно в сравнении с кол-вом пользователей моб.приложения. Поддержка веб-версии требует ресурсов, которые, скорее всего, уже не окупаются.
В последний раз заходил в веб-версию не менее года назад и то только для восстановления пароля.
Многие банки модернизируют инструменты взаимодействия, это неизбежно.

Ты знаешь, я очень рад за тебя. Прочитай о чём я написал и поймёшь(может быть если IQ позволяет), что недопумб может тебя тоже швырнуть через *** в любой момент по любой причине без предварительного уведомления по СМС и регистрации :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote] извени что на ты, но в этой фразе " ...регулярных пользователей веб-версии ничтожно..." есть неприятный момент. Я для тебя ничтожеством являюсь?? Фильтруй свой базар.
ЗЫ выделенное красным- единственное что делает эта контора. по другому её называть- безсмысленно.
Надеюсь понятно, что я не троль и не фейк и история не выдуманная. и учитывая что она уже на двух крупнейших форумах Украины и банк реально заботился о своей репутации, то она давно бы уже была решена.(но она решаться не собирается судя по тем бабахам что были и есть в последние дни... ну вы поняли, единственно что радует сумма денег, подаренная банку- 100 долл в экв я могу позволить такую роскошь в своей ситуации) :cry:
апк я скачал уже но установить некуда мне его.Зображення менегер пумбы, пришли тел, на ненадолго- я зайду, закрою все депо, вернее сниму автопролонгацию... Ах да. мени ж обмежено, а я не знаю даже об этом... и не знаю по причине- выделеное красным выше. Судьба индейца шерифа не ....(С)
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:42

kirilll22
Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым" :mrgreen:
Vorlon
 
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  #<1 ... 64656667
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