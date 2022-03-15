kirilll22
Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 12:42
kirilll22
Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"
Додано: Вів 15 бер, 2022 19:43
А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.
Додано: Вів 15 бер, 2022 20:23
Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7.
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:18
При этом не устанавливается на миллионы смартфонов, официально продавашихся в Украине, например, на Meizu, рекламой которого в Киеве было оклеено все метро. А также на современные модели планшетов Самсунг, про которые не скажешь, что в них не последний ведроид, или что они не дружат с гугл сервисами. Там все в ажуре, остальные магазинные аппликухи на них ставятся, но не эта банковская, т.к. такая политика. Поэтому, еще раз, где гугл-сервисы, где политика, а результат один - миллионы пользователей, которые не могут поставить себе эту аппликуху. Да в общем не очень-то и хотят.
ЗЫ. Плюс (в качестве ответа предыдущему оратору) исключительно с гугла ставят только особо "одаренные". Которых при этом много и это сказано, в общем-то, для прикола, а не для обсуждения, т.к. кривота или прямота рук - не тема этого форума
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