RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:42

kirilll22
Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым" :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 10055
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:43

  Vorlon написав:Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"

А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.
newbie
 
Повідомлень: 6700
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:23

  newbie написав:
  Vorlon написав:Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"

А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.

Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7.
Клиент_
 
Повідомлень: 234
З нами з: 25.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:18

  Клиент_ написав:Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7.

При этом не устанавливается на миллионы смартфонов, официально продавашихся в Украине, например, на Meizu, рекламой которого в Киеве было оклеено все метро. А также на современные модели планшетов Самсунг, про которые не скажешь, что в них не последний ведроид, или что они не дружат с гугл сервисами. Там все в ажуре, остальные магазинные аппликухи на них ставятся, но не эта банковская, т.к. такая политика. Поэтому, еще раз, где гугл-сервисы, где политика, а результат один - миллионы пользователей, которые не могут поставить себе эту аппликуху. Да в общем не очень-то и хотят.

ЗЫ. Плюс (в качестве ответа предыдущему оратору) исключительно с гугла ставят только особо "одаренные". Которых при этом много и это сказано, в общем-то, для прикола, а не для обсуждения, т.к. кривота или прямота рук - не тема этого форума :)
newbie
 
Повідомлень: 6700
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 64656667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans, lov2108, ramzes4 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1856)
15.03.2022 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.