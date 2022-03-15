Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 64656667 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 16 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 19% 3 Всього голосів : 16 Додано: Вів 15 бер, 2022 12:42 kirilll22

Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым" Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым" Vorlon Повідомлень: 10055 З нами з: 14.06.13 Подякував: 474 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 19:43 Vorlon написав: Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым" Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"

А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего. А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего. newbie Повідомлень: 6700 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 630 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 20:23 newbie написав: Vorlon написав: Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым" Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"

А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего. А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.

Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7. Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7. Клиент_ Повідомлень: 234 З нами з: 25.02.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 21:18 Клиент_ написав: Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7. Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7.

При этом не устанавливается на миллионы смартфонов, официально продавашихся в Украине, например, на Meizu, рекламой которого в Киеве было оклеено все метро. А также на современные модели планшетов Самсунг, про которые не скажешь, что в них не последний ведроид, или что они не дружат с гугл сервисами. Там все в ажуре, остальные магазинные аппликухи на них ставятся, но не эта банковская, т.к. такая политика. Поэтому, еще раз, где гугл-сервисы, где политика, а результат один - миллионы пользователей, которые не могут поставить себе эту аппликуху. Да в общем не очень-то и хотят.



ЗЫ. Плюс (в качестве ответа предыдущему оратору) исключительно с гугла ставят только особо "одаренные". Которых при этом много и это сказано, в общем-то, для прикола, а не для обсуждения, т.к. кривота или прямота рук - не тема этого форума При этом не устанавливается на миллионы смартфонов, официально продавашихся в Украине, например, на Meizu, рекламой которого в Киеве было оклеено все метро. А также на современные модели планшетов Самсунг, про которые не скажешь, что в них не последний ведроид, или что они не дружат с гугл сервисами. Там все в ажуре, остальные магазинные аппликухи на них ставятся, но не эта банковская, т.к. такая политика. Поэтому, еще раз, где гугл-сервисы, где политика, а результат один - миллионы пользователей, которые не могут поставить себе эту аппликуху. Да в общем не очень-то и хотят.ЗЫ. Плюс (в качестве ответа предыдущему оратору) исключительно с гугла ставят только особо "одаренные". Которых при этом много и это сказано, в общем-то, для прикола, а не для обсуждения, т.к. кривота или прямота рук - не тема этого форума newbie Повідомлень: 6700 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 630 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 64656667 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням ingtrans, lov2108,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Adast ramzes4 і 1 гістьМодератори: Ірина_