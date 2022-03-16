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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 12:42
kirilll22
Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"
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Vorlon
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:43
Vorlon написав:
Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"
А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.
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newbie
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Додано: Вів 15 бер, 2022 20:23
newbie написав: Vorlon написав:
Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"
А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.
Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7.
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Клиент_
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Додано: Сер 16 бер, 2022 08:02
онлайн обмен у них не работает? зашёл был лимит 300дол. в день, попробовал купить стал 0...
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чик
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Додано: Сер 16 бер, 2022 08:44
чик написав:
онлайн обмен у них не работает? зашёл был лимит 300дол. в день, попробовал купить стал 0...
Продажа в банках валюты запрещена Нацбанком. Поэтому онлайн не работает нигде - ни у них, ни у других.
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Искатель
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Додано: Сер 16 бер, 2022 09:13
Искатель
знаю, просто увидел лимит 300 и подумал шось зминылось.
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чик
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