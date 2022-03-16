Vorlon написав:Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"
А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.
Vorlon написав:Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"
А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.
Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7.
Як завжди, ПУМБа підтримує клієнтів у важку хвилину, особливо на чужині:
13 березня «ПУМБ» також оновив тарифи за картками
Відтепер поповнення карткового рахунку у касі Банку без наявності фізичної картки як власником рахунку, так і третьою особою здійснюється безкоштовно. Раніше — 1%, але не менше 20₴.
Крім того, Банк підвищив комісію за видачу готівки закордоном з 1% + 4$ до 1.5% + 4$. 4$ утримується у еквіваленті.
Також у оновлених тарифах згадується можливість замовлення фізичної неіменної картки «Mastercard World» через застосунок «ПУМБ Онлайн». Згідно з тарифами, замовлення картки безкоштовне, якщо у вас менше 2 карток до одного рахунку. Доставка здійснюється компанією «Нова Пошта» згідно з діючими тарифами. Наразі замовлення карток через застосунок ще недоступне.