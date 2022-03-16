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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

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ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 12:42

kirilll22
Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым" :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:43

  Vorlon написав:Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"

А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:23

  newbie написав:
  Vorlon написав:Скачивать банковские apk с 4pda (как и с любого другого ресурса, кроме официального магазина) - это надо быть особо "одарённым"

А как иначе поставить эту аппликуху на тело, не дружащее с сервисами гугла и его магазином, рутованное или на планшет, если магазин грит, что на него она не ставится, хотя на самом деле это не так? Скупать все мобильные девайсы и опытным путем находить среди них те, с которыми эта аппликуха совместима? То еще занятие. И смысл? Было б ради чего.

Устанавливается с Гугла и работает на телефоне с Али, который не продается в Украине офиц. поставщиками. Также норм. работает на 4-летнем Леново с Андроид 7.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:02

Re: ПУМБ

онлайн обмен у них не работает? зашёл был лимит 300дол. в день, попробовал купить стал 0...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:44

  чик написав:онлайн обмен у них не работает? зашёл был лимит 300дол. в день, попробовал купить стал 0...

Продажа в банках валюты запрещена Нацбанком. Поэтому онлайн не работает нигде - ни у них, ни у других.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:13

Искатель
знаю, просто увидел лимит 300 и подумал шось зминылось.
чик
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:02

  Искатель написав:
  чик написав:онлайн обмен у них не работает? зашёл был лимит 300дол. в день, попробовал купить стал 0...

Продажа в банках валюты запрещена Нацбанком. Поэтому онлайн не работает нигде - ни у них, ни у других.
евро у БАРЫГ в обменнике можно взять по 40, в Испании или Германии доллары не актуальны,это для тех кто в Киеве и до сих пор не сорвался.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:23

Як завжди, ПУМБа підтримує клієнтів у важку хвилину, особливо на чужині:
13 березня «ПУМБ» також оновив тарифи за картками

Відтепер поповнення карткового рахунку у касі Банку без наявності фізичної картки як власником рахунку, так і третьою особою здійснюється безкоштовно. Раніше — 1%, але не менше 20₴.

Крім того, Банк підвищив комісію за видачу готівки закордоном з 1% + 4$ до 1.5% + 4$. 4$ утримується у еквіваленті.

Також у оновлених тарифах згадується можливість замовлення фізичної неіменної картки «Mastercard World» через застосунок «ПУМБ Онлайн». Згідно з тарифами, замовлення картки безкоштовне, якщо у вас менше 2 карток до одного рахунку. Доставка здійснюється компанією «Нова Пошта» згідно з діючими тарифами.
Наразі замовлення карток через застосунок ще недоступне.

https://t.me/tabfinance/333
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 17:24

Re: ПУМБ

klug, смайлик поставьте. а то нэсурьёзно воспринимается такая "забота" :mrgreen:
kirilll22
 
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  #<1 ... 64656667
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