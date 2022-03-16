sens написав: Искатель написав: чик написав:
онлайн обмен у них не работает? зашёл был лимит 300дол. в день, попробовал купить стал 0...
Продажа в банках валюты запрещена Нацбанком. Поэтому онлайн не работает нигде - ни у них, ни у других.
евро у БАРЫГ в обменнике можно взять по 40, в Испании или Германии доллары не актуальны,это для тех кто в Киеве и до сих пор не сорвался.
А що не так з гривневими картками для розрахунку за кордоном? Курс буде набагато кращий за 40 грн, десь по 33-34 грн. за євро. Нацбанк тримає курс