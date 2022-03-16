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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 05:49

Re: ПУМБ

sens написав:
  Искатель написав:
  чик написав:онлайн обмен у них не работает? зашёл был лимит 300дол. в день, попробовал купить стал 0...

Продажа в банках валюты запрещена Нацбанком. Поэтому онлайн не работает нигде - ни у них, ни у других.
евро у БАРЫГ в обменнике можно взять по 40, в Испании или Германии доллары не актуальны,это для тех кто в Киеве и до сих пор не сорвался.
А що не так з гривневими картками для розрахунку за кордоном? Курс буде набагато кращий за 40 грн, десь по 33-34 грн. за євро. Нацбанк тримає курс
Rimlyanin1
 
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  #<1 ... 65666768
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