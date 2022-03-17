ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 бер, 2022 05:49
sens написав: Искатель написав: чик написав:
онлайн обмен у них не работает? зашёл был лимит 300дол. в день, попробовал купить стал 0...
Продажа в банках валюты запрещена Нацбанком. Поэтому онлайн не работает нигде - ни у них, ни у других.
евро у БАРЫГ в обменнике можно взять по 40, в Испании или Германии доллары не актуальны,это для тех кто в Киеве и до сих пор не сорвался.
А що не так з гривневими картками для розрахунку за кордоном? Курс буде набагато кращий за 40 грн, десь по 33-34 грн. за євро. Нацбанк тримає курс
Rimlyanin1
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Додано: Чет 17 бер, 2022 19:21
_PORT_UA
В першу чергу ми турбуємося про життя та здоров’я наших клієнтів та співробітників, тому відділення банку працюють там де нема загрози. Перелік відділень та банкоматів, які працюють на поточну дату, можна переглянути на нашому сайті, за посиланням:
https://about.pumb.ua/map
PUMB
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Додано: Чет 17 бер, 2022 19:23
чик Вітаємо! На цей момент у мобільному додатку можна обмінити долари або євро на гривні.
PUMB
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Додано: Чет 17 бер, 2022 19:29
Клаус
вітаємо! Переглянути інформацію по рахункам можна в Viber-боті
https://bit.ly/2YEReMP
або нашому мобільному додатку.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2730
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Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
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