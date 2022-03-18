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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

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ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 05:49

Re: ПУМБ

sens написав:
  Искатель написав:
  чик написав:онлайн обмен у них не работает? зашёл был лимит 300дол. в день, попробовал купить стал 0...

Продажа в банках валюты запрещена Нацбанком. Поэтому онлайн не работает нигде - ни у них, ни у других.
евро у БАРЫГ в обменнике можно взять по 40, в Испании или Германии доллары не актуальны,это для тех кто в Киеве и до сих пор не сорвался.
А що не так з гривневими картками для розрахунку за кордоном? Курс буде набагато кращий за 40 грн, десь по 33-34 грн. за євро. Нацбанк тримає курс
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:21

_PORT_UA В першу чергу ми турбуємося про життя та здоров’я наших клієнтів та співробітників, тому відділення банку працюють там де нема загрози. Перелік відділень та банкоматів, які працюють на поточну дату, можна переглянути на нашому сайті, за посиланням: https://about.pumb.ua/map
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:23

чик Вітаємо! На цей момент у мобільному додатку можна обмінити долари або євро на гривні.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:29

Клаус вітаємо! Переглянути інформацію по рахункам можна в Viber-боті https://bit.ly/2YEReMP або нашому мобільному додатку.
PUMB
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Курс при расчёте в еврозоне кредитными менее 33. КБ начисляется.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:54

  PUMB написав:Клаус вітаємо! Переглянути інформацію по рахункам можна в Viber-боті https://bit.ly/2YEReMP або нашому мобільному додатку.
Как мне узнать номер своего рахунку?
Версия андроид мрего дыбильника позыволяет установить вайбер.
И второй вопрос
При переходе по данной сылке втжу такое
https://hkar.ru/15gwM
Очень плохо с интернетом, поэтому картинку не на форум выложил, а на хостинг hostingkartinok.com
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 08:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:05

  PUMB написав:чик Вітаємо! На цей момент у мобільному додатку можна обмінити долари або євро на гривні.

мне надо наоборот...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:09

Re: ПУМБ

  kirilll22 написав:Версия андроид мрего дыбильника позыволяет установить вайбер.

так установите и добавьте в чат их бота.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:09

  чик написав:
  PUMB написав:чик Вітаємо! На цей момент у мобільному додатку можна обмінити долари або євро на гривні.

мне надо наоборот...

Чик, ну нельзя менять гривнуна валюту. Военное положение.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:14

чик Я не знаю свой № счёта. Где-то валяется бумажка, которую мне в отделении дал менеджер 15 лет назад. Но её надо найти. Договор я нашёл, а счёт и его № были на отдельном листике. Его не найду. Тем более его (счёта) форма поменялась. А так как я пользовался инет банкингом только для переоформления депозитов за всё время, то естественно № могу посмотреть в инет банкинге к которому у меня нет доступа. Представитель банка, в договоре указан мой ИНН, если я его вам отправлю в ЛС, вы мне напишите какой у меня № счёта?
kirilll22
 
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