_PORT_UA В першу чергу ми турбуємося про життя та здоров’я наших клієнтів та співробітників, тому відділення банку працюють там де нема загрози. Перелік відділень та банкоматів, які працюють на поточну дату, можна переглянути на нашому сайті, за посиланням: https://about.pumb.ua/map
PUMB написав:Клаус вітаємо! Переглянути інформацію по рахункам можна в Viber-боті https://bit.ly/2YEReMP або нашому мобільному додатку.
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Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 08:07, всього редагувалось 2 разів.
чик Я не знаю свой № счёта. Где-то валяется бумажка, которую мне в отделении дал менеджер 15 лет назад. Но её надо найти. Договор я нашёл, а счёт и его № были на отдельном листике. Его не найду. Тем более его (счёта) форма поменялась. А так как я пользовался инет банкингом только для переоформления депозитов за всё время, то естественно № могу посмотреть в инет банкинге к которому у меня нет доступа. Представитель банка, в договоре указан мой ИНН, если я его вам отправлю в ЛС, вы мне напишите какой у меня № счёта?