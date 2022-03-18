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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:18

kirilll22
поставьте вайбер и добавьте номер +380442907290
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:25

  чик написав:kirilll22
поставьте вайбер и добавьте номер +380442907290
ок. пробую... где добавлять?
https://hostingkartinok.com/show-image. ... f541c87f93
№ который вы добавляете, не зарегестрирован в Viber
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 089ea36a68
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:30

kirilll22
пошлите сообщение на этот номер или пригласить друзей.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:37

  чик написав:kirilll22
пошлите сообщение на этот номер или пригласить друзей.


НЕТ этого номера ( +380442907290) в вайбере, куда слать то?
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 089ea36a68
5 раз перепроверял № при наборе.
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:41

kirilll22
не помню, у меня сам объявился после открытия карт. попробуйте добавить номер в список контактов на телефоне или апять ждите представителя банки.Зображення
Востаннє редагувалось чик в П'ят 18 бер, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:47

Re: ПУМБ

  чик написав:добавить номер в список контактов на телефоне

чик, ну зачем так.. если мы вместе прошли дельту, то ведь я не совсем дурак..

я это сделал в первую очередь, так как понимаю как работают все эти недододатки- им нужен реальный телефон с реальной симкой. № пумба
+380442907290 я вписал в контакты в первую очередь.
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 749847509b

кстати при входе (попытке) в инет банкинг сегодня уже нет контрольного СМС на "финансовый" номер.
датацентру пумбы в Киеве кирдык? Я серьёзно- вчера с 14,00 до 23,30 наблюдал как горит рынок Барабашова и сразу после этого Триалан(инетпров) сразу лёг..
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 09:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:48

Re: ПУМБ

  чик написав:после открытия карт

у меня НЕТ карт в пумбе с 2015 года, вроде (в смысле год, а не то что есть карты или нет). Они были и мастер и виза и голд..
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:51

Re: ПУМБ

  чик написав:ждите представителя банки.
а что ещё остаётся делать.. жду :( вторую неделю жду или третью...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:59

Re: ПУМБ

  kirilll22 написав:чик, ну зачем так.. если мы вместе прошли дельту, то ведь я не совсем дурак..

чем мог, тем и поделился...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:03

  чик написав:
  kirilll22 написав:чик, ну зачем так.. если мы вместе прошли дельту, то ведь я не совсем дурак..

чем мог, тем и поделился...

да, спасибо. а с гривной сейчас обмен на валюту возможен где угодно, но только не через банковскую систему Украины. Много зависло? почему спросил- потомц что это продлится теперь уже очень долго.
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