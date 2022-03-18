kirilll22
поставьте вайбер и добавьте номер +380442907290
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:25
ок. пробую... где добавлять?
№ который вы добавляете, не зарегестрирован в Viber
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:37
НЕТ этого номера ( +380442907290) в вайбере, куда слать то?
5 раз перепроверял № при наборе.
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:41
kirilll22
не помню, у меня сам объявился после открытия карт. попробуйте добавить номер в список контактов на телефоне или апять ждите представителя банки.
Востаннє редагувалось чик в П'ят 18 бер, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:47
Re: ПУМБ
чик, ну зачем так.. если мы вместе прошли дельту, то ведь я не совсем дурак..
я это сделал в первую очередь, так как понимаю как работают все эти недододатки- им нужен реальный телефон с реальной симкой. № пумба
+380442907290 я вписал в контакты в первую очередь.
кстати при входе (попытке) в инет банкинг сегодня уже нет контрольного СМС на "финансовый" номер.
датацентру пумбы в Киеве кирдык? Я серьёзно- вчера с 14,00 до 23,30 наблюдал как горит рынок Барабашова и сразу после этого Триалан(инетпров) сразу лёг..
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 09:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:48
Re: ПУМБ
у меня НЕТ карт в пумбе с 2015 года, вроде (в смысле год, а не то что есть карты или нет). Они были и мастер и виза и голд..
Востаннє редагувалось kirilll22 в П'ят 18 бер, 2022 08:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:51
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:59
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:03
да, спасибо. а с гривной сейчас обмен на валюту возможен где угодно, но только не через банковскую систему Украины. Много зависло? почему спросил- потомц что это продлится теперь уже очень долго.
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