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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:17

kirilll22
гришу потрачу или в крипту - по обстановке буду смотреть...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:23

  чик написав:kirilll22
гришу потрачу или в крипту - по обстановке буду смотреть...
блин... ЧИК- нал!!! какая крипта, смотрите что в мире происходит, желательно абстрогировавшись от собственных эмоций.. или тратить в продукты питания (новитни дыбиильники :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ), одежду и т.д. с приятелем болтал у которого при минус10 на улице сегодня ночью, нет отопления, нет интернета и он больной с температурой +39 в доме и даже не запасся теплодуйкой... а у меня их 3, но передать через "додаток" низзя ему. Так ему не до крипты уже...
по обстановке- так всё уже видно. будет тодлько хуже
kirilll22
 
Повідомлень: 38
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:57

kirilll22

люди думають і бавляться в крипту і інші фантіки до 1ої бомби...
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
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