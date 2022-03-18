kirilll22
гришу потрачу или в крипту - по обстановке буду смотреть...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:17
kirilll22
гришу потрачу или в крипту - по обстановке буду смотреть...
Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:23
блин... ЧИК- нал!!! какая крипта, смотрите что в мире происходит, желательно абстрогировавшись от собственных эмоций.. или тратить в продукты питания (новитни дыбиильники ), одежду и т.д. с приятелем болтал у которого при минус10 на улице сегодня ночью, нет отопления, нет интернета и он больной с температурой +39 в доме и даже не запасся теплодуйкой... а у меня их 3, но передать через "додаток" низзя ему. Так ему не до крипты уже...
по обстановке- так всё уже видно. будет тодлько хуже
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:57
kirilll22
люди думають і бавляться в крипту і інші фантіки до 1ої бомби...
|