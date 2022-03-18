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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:25

Re: ПУМБ

вы не хотите оба в личке пообщаться?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:09

  PUMB написав:Клаус вітаємо! Переглянути інформацію по рахункам можна в Viber-боті https://bit.ly/2YEReMP або нашому мобільному додатку.

Как мне попасть в вайбер бот?
при переходе по приведённой вами ссылке https://bit.ly/2YEReMP
получается вот такой результат
https://hostingkartinok.com/show-image. ... a7d9b2e514
вне зависимости от операционной системы, браузера, провайдера
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:56

Re: ПУМБ

Кто прояснит.
Как в марте гасить всеможу?
В приложении пишет:
Платеж льготного периода
Чтобы не платить проценты, внесите сумму до 18:00 30.03.2022
копейка
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Повідомлень: 99
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  #<1 ... 66676869
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