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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:25
Re: ПУМБ
вы не хотите оба в личке пообщаться?
Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:09
Как мне попасть в вайбер бот?
при переходе по приведённой вами ссылке
получается вот такой результат
вне зависимости от операционной системы, браузера, провайдера
Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:56
Re: ПУМБ
Кто прояснит.
Как в марте гасить всеможу?
В приложении пишет:
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