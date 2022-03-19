|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:25
Re: ПУМБ
вы не хотите оба в личке пообщаться?
Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:09
Как мне попасть в вайбер бот?
при переходе по приведённой вами ссылке
получается вот такой результат
вне зависимости от операционной системы, браузера, провайдера
Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:56
Re: ПУМБ
Кто прояснит.
Как в марте гасить всеможу?
В приложении пишет:
Додано: П'ят 18 бер, 2022 23:37
Re: ПУМБ
Є один варіант, не класичний. Можно придбати криптодолари, наприклад, USDT або BUSD. Найпростіше через біржу Binance і купити можно через P2P (з картки перераховуєте людині, вона вам на гаманець біржі криптодолари). Потім так само назад зможете продати, якщо захочете.
Курс значно нижчий ніж на чорному ринку. Зараз купити можно близько 32.2 за криптодолар (зазвичай курс там завищений навіть в добрі часи копійок на 50 як на купівлю так і на продаж)
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:18
Re: ПУМБ
|