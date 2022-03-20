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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:25

Re: ПУМБ

вы не хотите оба в личке пообщаться?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:09

  PUMB написав:Клаус вітаємо! Переглянути інформацію по рахункам можна в Viber-боті https://bit.ly/2YEReMP або нашому мобільному додатку.

Как мне попасть в вайбер бот?
при переходе по приведённой вами ссылке https://bit.ly/2YEReMP
получается вот такой результат
https://hostingkartinok.com/show-image. ... a7d9b2e514
вне зависимости от операционной системы, браузера, провайдера
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:56

Re: ПУМБ

Кто прояснит.
Как в марте гасить всеможу?
В приложении пишет:
Платеж льготного периода
Чтобы не платить проценты, внесите сумму до 18:00 30.03.2022
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 23:37

Re: ПУМБ

чик написав:
  PUMB написав:чик Вітаємо! На цей момент у мобільному додатку можна обмінити долари або євро на гривні.

мне надо наоборот...
Є один варіант, не класичний. Можно придбати криптодолари, наприклад, USDT або BUSD. Найпростіше через біржу Binance і купити можно через P2P (з картки перераховуєте людині, вона вам на гаманець біржі криптодолари). Потім так само назад зможете продати, якщо захочете.
Курс значно нижчий ніж на чорному ринку. Зараз купити можно близько 32.2 за криптодолар (зазвичай курс там завищений навіть в добрі часи копійок на 50 як на купівлю так і на продаж)
Rimlyanin1
 
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А кто-то в курсе, работает отделение на Лаврухина 4 в Киеве сейчас?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:18

Re: ПУМБ

  Rimlyanin1 написав:Зараз купити можно близько 32.2 за криптодолар (зазвичай курс там завищений навіть в добрі часи копійок на 50 як на купівлю так і на продаж)

на сколько потрибно вже давно купив-продав, сча остались покупки па 30-33. крипта то отдельная тема...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 14:18

Re: ПУМБ

чик написав:
  Rimlyanin1 написав:Зараз купити можно близько 32.2 за криптодолар (зазвичай курс там завищений навіть в добрі часи копійок на 50 як на купівлю так і на продаж)

на сколько потрибно вже давно купив-продав, сча остались покупки па 30-33. крипта то отдельная тема...
Дешифратор в когось є?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:27

  копейка написав:Кто прояснит.
Как в марте гасить всеможу?
В приложении пишет:
Платеж льготного периода
Чтобы не платить проценты, внесите сумму до 18:00 30.03.2022

по аналогии - можете ничего не платить, обязательного платежа нет.

но если не погасите указанный платеж, то вылетите из грейса, начнут капать %, когда их надо будет гасить - зависит от банка.

пока допущение, не личный опыт)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:46

  Shaman написав:
  копейка написав:Кто прояснит.
Как в марте гасить всеможу?
В приложении пишет:
Платеж льготного периода
Чтобы не платить проценты, внесите сумму до 18:00 30.03.2022

по аналогии - можете ничего не платить, обязательного платежа нет.

но если не погасите указанный платеж, то вылетите из грейса, начнут капать %, когда их надо будет гасить - зависит от банка.

пока допущение, не личный опыт)

Так установлент ПУСТОЙ Платеж льготного периода, т.е. реально грейсовику НИЧО платить не нуна. Ну в отл. от Алки.
Но у меня на экке жены есть НЕнулевой платеж в грейсе, вот его нужно таки загасить.
Amethyst
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