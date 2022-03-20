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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 67686970 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 17 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 3 Всього голосів : 17 Додано: Нед 20 бер, 2022 13:21 Re: ПУМБ Shaman написав: т.е. если указан платеж льготного периода - то его надо заплатить, чтобы не вылететь из грейса. т.е. если указан платеж льготного периода - то его надо заплатить, чтобы не вылететь из грейса.

Да именно так. И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно. Да именно так. И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно. WallNutPen Повідомлень: 88 З нами з: 08.06.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 бер, 2022 13:33 WallNutPen написав: И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно. И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.

Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.



Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано... Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано... Vorlon Повідомлень: 10059 З нами з: 14.06.13 Подякував: 474 раз. Подякували: 1083 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 бер, 2022 14:00 Vorlon написав: WallNutPen написав: И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно. И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.

Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.



Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано... Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано...

Я пишу из того что вижу - по одному аккаунту были лишь траты в феврале по другому лишь рассрочки - по первому к оплате пусто, по второму - вся сумма задолженности, что была на первое марта (там как раз были только рассрочки еще декабря). Поэтому написал вывод исходя из моей ситуации. Если у вас по другому - значит я ошибся, из-за малой выборки. Но ошибка - это не глупость Я пишу из того что вижу - по одному аккаунту были лишь траты в феврале по другому лишь рассрочки - по первому к оплате пусто, по второму - вся сумма задолженности, что была на первое марта (там как раз были только рассрочки еще декабря). Поэтому написал вывод исходя из моей ситуации. Если у вас по другому - значит я ошибся, из-за малой выборки. Но ошибка - это не глупость Востаннє редагувалось WallNutPen в Нед 20 бер, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз. WallNutPen Повідомлень: 88 З нами з: 08.06.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 бер, 2022 14:06 WallNutPen написав: Vorlon написав: WallNutPen написав: И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно. И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.

Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.



Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано... Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано...

Я пишу из того что вижу - по одному аккаунту были лишь траты в феврале по другому лишь рассрочки - по первому к оплате пусто, по второму - вся сумма задолженности, что была на первое марта (там как раз были только рассрочки еще декабря). Поэтому написал вывод исходя из моей ситуации. Если у вас по другому - значит я не ошибся, из-за малой выборки. Но ошибка - это не глупость Я пишу из того что вижу - по одному аккаунту были лишь траты в феврале по другому лишь рассрочки - по первому к оплате пусто, по второму - вся сумма задолженности, что была на первое марта (там как раз были только рассрочки еще декабря). Поэтому написал вывод исходя из моей ситуации. Если у вас по другому - значит я не ошибся, из-за малой выборки. Но ошибка - это не глупость

больше походе на глюк - затраты февраля благополучно попали в погашение льготного периода, я думаю, как и у остальных. Вы исключение больше походе на глюк - затраты февраля благополучно попали в погашение льготного периода, я думаю, как и у остальных. Вы исключение Shaman Повідомлень: 1726 З нами з: 29.09.19 Подякував: 291 раз. Подякували: 604 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 67686970 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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