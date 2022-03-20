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ПУМБ
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Додано: Нед 20 бер, 2022 13:21
Shaman написав:
т.е. если указан платеж льготного периода - то его надо заплатить, чтобы не вылететь из грейса.
Да именно так. И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.
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WallNutPen
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Додано: Нед 20 бер, 2022 13:33
WallNutPen написав:
И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.
Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.
Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано...
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Vorlon
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Додано: Нед 20 бер, 2022 14:00
Vorlon написав: WallNutPen написав:
И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.
Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.
Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано...
Я пишу из того что вижу - по одному аккаунту были лишь траты в феврале по другому лишь рассрочки - по первому к оплате пусто, по второму - вся сумма задолженности, что была на первое марта (там как раз были только рассрочки еще декабря). Поэтому написал вывод исходя из моей ситуации. Если у вас по другому - значит я ошибся, из-за малой выборки. Но ошибка - это не глупость
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Нед 20 бер, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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WallNutPen
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Додано: Нед 20 бер, 2022 14:06
WallNutPen написав: Vorlon написав: WallNutPen написав:
И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.
Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.
Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано...
Я пишу из того что вижу - по одному аккаунту были лишь траты в феврале по другому лишь рассрочки - по первому к оплате пусто, по второму - вся сумма задолженности, что была на первое марта (там как раз были только рассрочки еще декабря). Поэтому написал вывод исходя из моей ситуации. Если у вас по другому - значит я не ошибся, из-за малой выборки. Но ошибка - это не глупость
больше походе на глюк - затраты февраля благополучно попали в погашение льготного периода, я думаю, как и у остальных. Вы исключение
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Shaman
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