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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

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ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:21

Re: ПУМБ

  Shaman написав:т.е. если указан платеж льготного периода - то его надо заплатить, чтобы не вылететь из грейса.

Да именно так. И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:33

  WallNutPen написав:И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.

Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.

Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:00

  Vorlon написав:
  WallNutPen написав:И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.

Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.

Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано...

Я пишу из того что вижу - по одному аккаунту были лишь траты в феврале по другому лишь рассрочки - по первому к оплате пусто, по второму - вся сумма задолженности, что была на первое марта (там как раз были только рассрочки еще декабря). Поэтому написал вывод исходя из моей ситуации. Если у вас по другому - значит я ошибся, из-за малой выборки. Но ошибка - это не глупость
Востаннє редагувалось WallNutPen в Нед 20 бер, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:06

  WallNutPen написав:
  Vorlon написав:
  WallNutPen написав:И еще я так понял если долг в грейсе был следствием трат в прошлом месяце - то его нет в платеже льготного периода (на эти суммы ПУМБ дает каникулы). А вот если были рассрочки - то они в РД переходят в платеж льготного периода по любому. И вот их гасить обязательно.

Какую-то глупость вы пишите... У меня все траты февраля указаны в платеже льготного периода, который нужно оплатить до 30 марта. Никаких рассрочек не было и нет вообще.

Единственное, у меня в феврале здесь не было трат с 24 февраля - может с этим связано...

Я пишу из того что вижу - по одному аккаунту были лишь траты в феврале по другому лишь рассрочки - по первому к оплате пусто, по второму - вся сумма задолженности, что была на первое марта (там как раз были только рассрочки еще декабря). Поэтому написал вывод исходя из моей ситуации. Если у вас по другому - значит я не ошибся, из-за малой выборки. Но ошибка - это не глупость

больше походе на глюк - затраты февраля благополучно попали в погашение льготного периода, я думаю, как и у остальных. Вы исключение :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:37

Re: ПУМБ

Кредитные карты в приложении и вебе - не доступны - в вебе пишут про регламентные работы и доступность после 01:30...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 21:48

  ol_zy написав:Кредитные карты в приложении и вебе - не доступны - в вебе пишут про регламентные работы и доступность после 01:30...

Тут всегда так
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:51

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:Кредитные карты в приложении и вебе - не доступны - в вебе пишут про регламентные работы и доступность после 01:30...

Тут всегда так

Не в цей час. Схоже, що ПБ не лише собі зламав корезоїд.
klug
 
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