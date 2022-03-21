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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:36

hxbbgaf Перелік відділень та банкоматів, які працюють на поточну дату, можна переглянути на нашому сайті, за посиланням: https://about.pumb.ua/map
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 08:41

копейка Доброго дня. В березні в обов'язковий платіж входять дише відстоки за операції які не входили по пільгового періоду.
Щоб залишитись в пільговому періоді потрібно до 30/03/22 18:00 погасити суму заборгованості за минулий період, якшо цього не зробити то на сумму заборгованності будуть нараховуватись відсотки.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:13

  PUMB написав:hxbbgaf Перелік відділень та банкоматів, які працюють на поточну дату, можна переглянути на нашому сайті, за посиланням: https://about.pumb.ua/map
Добрый день. что там с моим счётом, доступом к интернет банкингу, возможностью распоряжаться собственными средствами?
kirilll22
 
Повідомлень: 35
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:24

kirilll22 перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:26

  PUMB написав:kirilll22 перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ

телеграмом никак?
Зображення
kirilll22
 
Повідомлень: 35
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 09:43

  PUMB написав:kirilll22 перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ
установил, зашёл, что дальше. как мне распоряжаться собственными средствами?
Зображення ждал минут 15- результата не вижу
kirilll22
 
Повідомлень: 35
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 68697071
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ПУМБ (705)
21.03.2022 09:26
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