ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 08:36
hxbbgaf
Перелік відділень та банкоматів, які працюють на поточну дату, можна переглянути на нашому сайті, за посиланням:
https://about.pumb.ua/map
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 08:41
копейка Доброго дня. В березні в обов'язковий платіж входять дише відстоки за операції які не входили по пільгового періоду. Щоб залишитись в пільговому періоді потрібно до 30/03/22 18:00 погасити суму заборгованості за минулий період, якшо цього не зробити то на сумму заборгованності будуть нараховуватись відсотки.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:13
PUMB написав: hxbbgaf
Перелік відділень та банкоматів, які працюють на поточну дату, можна переглянути на нашому сайті, за посиланням:
https://about.pumb.ua/map
Добрый
день
. что там с моим счётом, доступом к интернет банкингу, возможностью распоряжаться
собственными
средствами?
kirilll22
Повідомлень: 35
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:24
kirilll22 перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:26
PUMB написав: kirilll22
перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ
телеграмом никак?
kirilll22
Повідомлень: 35
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:43
PUMB написав: kirilll22
перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ
установил, зашёл, что дальше. как мне распоряжаться собственными средствами?
ждал минут 15- результата не вижу
kirilll22
Повідомлень: 35
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
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