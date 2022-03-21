ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 08:36
hxbbgaf
Перелік відділень та банкоматів, які працюють на поточну дату, можна переглянути на нашому сайті, за посиланням:
https://about.pumb.ua/map
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.07.11
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Додано: Пон 21 бер, 2022 08:41
копейка Доброго дня. В березні в обов'язковий платіж входять дише відстоки за операції які не входили по пільгового періоду. Щоб залишитись в пільговому періоді потрібно до 30/03/22 18:00 погасити суму заборгованості за минулий період, якшо цього не зробити то на сумму заборгованності будуть нараховуватись відсотки.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:13
PUMB написав: hxbbgaf
Перелік відділень та банкоматів, які працюють на поточну дату, можна переглянути на нашому сайті, за посиланням:
https://about.pumb.ua/map
Добрый
день
. что там с моим счётом, доступом к интернет банкингу, возможностью распоряжаться
собственными
средствами?
kirilll22
Повідомлень: 37
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:24
kirilll22 перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2733
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 171 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:26
PUMB написав: kirilll22
перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ
телеграмом никак?
kirilll22
Повідомлень: 37
З нами з: 08.03.22
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Подякували: 4 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:43
PUMB написав: kirilll22
перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ
установил, зашёл, что дальше. как мне распоряжаться собственными средствами?
ждал минут 15- результата не вижу. Я хочу бы хотя бы увидеть № моего счёта в банке... чтоб записать его на листике, а мне карту оформить бот
что нужно писать чтоб
kirilll22
Повідомлень: 37
З нами з: 08.03.22
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Подякували: 4 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 09:59
PUMB написав: kirilll22
перейдіть за посиланням з телефону, де в вас встановлено вайбер. Протягом 5-10 секунд після цього, вам запропонує перейти в вайбер до чат боту ПУМБ
пользуясь первый раз в жизни вайбером я понял, что банк пумб предлагает мне только три варианта
и доступа к собственным средства в банке пумб по неизвестным причинам у меня нет...
kirilll22
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Додано: Пон 21 бер, 2022 10:13
kirilll22 у всех так, не только Вас одного "обидили".
Goodman
Повідомлень: 4886
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Додано: Пон 21 бер, 2022 10:17
Goodman написав: kirilll22
у всех так, не только Вас одного "обидили".
как "так"? не пойму вашу мысль.
kirilll22
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:23
patrikk написав: root написав: ricardo написав:
Повернули вибір кешбеку. Комуналки нема.
А в кого нема кредитки то і взагалі ті кешбеки як пил в очі.
Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...
Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден
WallNutPen
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