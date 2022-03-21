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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:44

Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...[/quote]
Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]


Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно!
joik
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Повідомлень: 612
З нами з: 24.07.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:35

  joik написав:Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...

Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]

Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно![/quote]
Значить мсс точок моїх покупок не підійшли
patrikk
 
Повідомлень: 229
З нами з: 25.06.15
Подякував: 29 раз.
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  #<1 ... 69707172
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ПУМБ (712)
21.03.2022 13:35
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