Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...[/quote]
Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]
Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:44
Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...[/quote]
Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]
Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно!
Додано: Пон 21 бер, 2022 13:35
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