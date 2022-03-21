Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...[/quote]
Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]
Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:44
Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...[/quote]
Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]
Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно!
Додано: Пон 21 бер, 2022 13:35
Додано: Пон 21 бер, 2022 14:13
kirilll22 В Чат-боті Ви можете подивитись стан Вашого рахунку вибравши "Головне меню" - "Мої продукти".
Також можете поповнити мобільний, як того Ви хотіли і писали раніше, все через теж меню вибравши відповідну вкладку.
Чат-бот не є мобільним додатком де ви можете працювати зі своїми рахунками. Його було запропоновано Вам, для поповнення мобільного та відстеження інформації по Вашим рахункам
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