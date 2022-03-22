RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:44

Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...[/quote]
Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]


Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно!
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 612
З нами з: 24.07.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:35

  joik написав:Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...

Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]

Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно![/quote]
Значить мсс точок моїх покупок не підійшли
patrikk
 
Повідомлень: 229
З нами з: 25.06.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:13

kirilll22 В Чат-боті Ви можете подивитись стан Вашого рахунку вибравши "Головне меню" - "Мої продукти".
Також можете поповнити мобільний, як того Ви хотіли і писали раніше, все через теж меню вибравши відповідну вкладку.
Чат-бот не є мобільним додатком де ви можете працювати зі своїми рахунками. Його було запропоновано Вам, для поповнення мобільного та відстеження інформації по Вашим рахункам
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 09:04

PUMB
"Головне меню" - "Мої продукти".
В Чат-боті Ви можете подивитись стан Вашого рахунку вибравши "Головне меню" - "Мої продукти".
Також можете поповнити мобільний, як того Ви хотіли і писали раніше
как мне это выбрать? на моём экране сейчас https://hostingkartinok.com/show-image. ... 5594740a9c что нажимать? по человечески вы можете объяснить порядок пополнения мобильного оператора Водафон/3моб через приложение ВАЙБЕР, исключив ЛЮБОЕ упоминпние использования "...мобільним додатком де ви можете працювати зі своїми рахунками. Його було запропоновано Вам..." мне много чего пропонують сейчас, но в ДОГОВОРЕ с банком пумб я НЕ нашёл упоминания об этом и не имею физической возможности исполнять все хотелки..
Вопрос определился- вайбер- пополнение. Мне в главном меню предлагают кредит. как выбрать "Головне меню"- пополнение № телефона. С телеграммом я разобрался, но не работает сам пумб там. С вайбером тоже, надеюсь, разобраться с вашей помощью.
kirilll22
 
Повідомлень: 39
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:24

kirilll22 Судячи з вашого скріна, Ви зайшли до розділу оформлення послуг.
Натисніть на позначку, яка виділена на скрині жовтим і в Всм з'явиться меню де одразу можна побачити пункт поповнення мобільного. Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки
Зображення
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2735
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:47

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки

А вот за эту информацию Вам огромное спасибо! Так как когда я общался с оператором КАЛЛподдержки по номеру 0962907290 он мне предоставил информацию, что "№ телефона должен быть тот что в договоре при оформлении депозита, а не финансовый и тот № на который мне приходили СМС при операциях в вебверсии в системе он (кто??) не видит мой ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КТОРЫЙ ПОЛУЧАЕТ(ПОЛУЧАЛ) смс при входе в банкинг/открытии депозита. другими услугами в банкинге, кроме пополнения нескольких номеров мобильного, я не пользовался. поэтому даже не знаю текущий № моего счёта в банке (гривна) . (я уже писал ранее- номер телефона я сменил в отделении около 10 лет назад,) Я забрал старый № (он был у соседей в ЖСМ-сигнализации) и установил на него вайбер. Как теперь быть? Удалять с телефона вайбер, менять сим карту и заново скачивать или в самом вайбере есть возможность замены №. Поверьте, я вайбером пользуюсю (пытаюсь) менее 24 часов в своей жизни

т.е. в 2008(кажется по памяти- договора есть тех времён бумажные, но не до поиска их в моём положении) я пришёл в банк с телефоном 097... он был первым и в анкете и в первом договоре. потом пумб запустил интернет банкинг, я один из первых подключился к нему (за что был награждён чашкой). прошло некоторое время и номер я сменил на 099... Что сделал и в отделении на бывшем пр. Ленина (науки сейчас вроде..). И естественно доступ к инет банкингу был заменён на 099... А теперь выясняется , что все оповещения приходили на старый 097... номер. Хотя, как я помню, одно время всё приходило на 099... - это когда пароль в СМС был не из 4-х цифр, а состоял из букв латинских и цифр и длинной около 8 знаков. Потом что-то в версии веббанкинга изменилось, пароль стал 4хзначным и СМС о продлении депозита перестали приходить. Это вспоминаю сейчас. НО! регулярные звонки на № 099... (действующийфинансовый) регулярно приходили с предложениями "Всеможувсехочувсекарта..." + "встановыдодатоктаотрымайкЭшбек.." и подобное. Я сотруднику пытался объяснять , что в связи с состоянием здоровья мне это на данный момент неитересует абсолютно. ПОБОКу... встановы додаток- названивал ещё некоторое время. пришлось телефон выключать (он используется только для доступа к банкингу пумб)
Как-то так..
kirilll22
 
Повідомлень: 39
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Golf_streem, ingtrans, kirilll22, PUMB, ramaz, WallNutPen, ВIВ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1950)
22.03.2022 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.