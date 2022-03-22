Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...[/quote]
Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]
Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:44
Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...[/quote]
Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]
Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно!
Додано: Пон 21 бер, 2022 13:35
Додано: Пон 21 бер, 2022 14:13
kirilll22 В Чат-боті Ви можете подивитись стан Вашого рахунку вибравши "Головне меню" - "Мої продукти".
Також можете поповнити мобільний, як того Ви хотіли і писали раніше, все через теж меню вибравши відповідну вкладку.
Чат-бот не є мобільним додатком де ви можете працювати зі своїми рахунками. Його було запропоновано Вам, для поповнення мобільного та відстеження інформації по Вашим рахункам
Додано: Вів 22 бер, 2022 09:04
PUMB
"Головне меню" - "Мої продукти".
В Чат-боті Ви можете подивитись стан Вашого рахунку вибравши "Головне меню" - "Мої продукти".
Також можете поповнити мобільний, як того Ви хотіли і писали раніше
как мне это выбрать? на моём экране сейчас
Вопрос определился- вайбер- пополнение. Мне в главном меню предлагают кредит. как выбрать "Головне меню"- пополнение № телефона. С телеграммом я разобрался, но не работает сам пумб там. С вайбером тоже, надеюсь, разобраться с вашей помощью.
Додано: Вів 22 бер, 2022 10:24
kirilll22 Судячи з вашого скріна, Ви зайшли до розділу оформлення послуг.
Натисніть на позначку, яка виділена на скрині жовтим і в Всм з'явиться меню де одразу можна побачити пункт поповнення мобільного. Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки
Додано: Вів 22 бер, 2022 11:47
Re: ПУМБ
А вот за эту информацию Вам огромное спасибо! Так как когда я общался с оператором КАЛЛподдержки по номеру 0962907290 он мне предоставил информацию, что "№ телефона должен быть тот что в договоре при оформлении депозита, а не финансовый и тот № на который мне приходили СМС при операциях в вебверсии в системе он (кто??) не видит мой ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КТОРЫЙ ПОЛУЧАЕТ(ПОЛУЧАЛ) смс при входе в банкинг/открытии депозита. другими услугами в банкинге, кроме пополнения нескольких номеров мобильного, я не пользовался. поэтому даже не знаю текущий № моего счёта в банке (гривна) . (я уже писал ранее- номер телефона я сменил в отделении около 10 лет назад,) Я забрал старый № (он был у соседей в ЖСМ-сигнализации) и установил на него вайбер. Как теперь быть? Удалять с телефона вайбер, менять сим карту и заново скачивать или в самом вайбере есть возможность замены №. Поверьте, я вайбером пользуюсю (пытаюсь) менее 24 часов в своей жизни
т.е. в 2008(кажется по памяти- договора есть тех времён бумажные, но не до поиска их в моём положении) я пришёл в банк с телефоном 097... он был первым и в анкете и в первом договоре. потом пумб запустил интернет банкинг, я один из первых подключился к нему (за что был награждён чашкой). прошло некоторое время и номер я сменил на 099... Что сделал и в отделении на бывшем пр. Ленина (науки сейчас вроде..). И естественно доступ к инет банкингу был заменён на 099... А теперь выясняется , что все оповещения приходили на старый 097... номер. Хотя, как я помню, одно время всё приходило на 099... - это когда пароль в СМС был не из 4-х цифр, а состоял из букв латинских и цифр и длинной около 8 знаков. Потом что-то в версии веббанкинга изменилось, пароль стал 4хзначным и СМС о продлении депозита перестали приходить. Это вспоминаю сейчас. НО! регулярные звонки на № 099... (действующийфинансовый) регулярно приходили с предложениями "Всеможувсехочувсекарта..." + "встановыдодатоктаотрымайкЭшбек.." и подобное. Я сотруднику пытался объяснять , что в связи с состоянием здоровья мне это на данный момент неитересует абсолютно. ПОБОКу... встановы додаток- названивал ещё некоторое время. пришлось телефон выключать (он используется только для доступа к банкингу пумб)
Как-то так..
Ну и на последок , Изюминка так сказать.
Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки[/quote]на этом номере НЕТ денег, на этом номере НЕТ интернета, Этот номер я НЕ МОГУ ПОПОЛНИТЬ в ВЕБ версии банкинга ПУМБ. других вариантов пополнения у меня НЕТ,
Востаннє редагувалось kirilll22 в Вів 22 бер, 2022 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:12
kirilll22 Змініть сім карту на потрібну. В Viber вийдіть зі старого аккаунту, ящо це не було виконано автоматично, та зараєструйтесь знову застосувавши Ваш фін. номер
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:18
На этом номере, финансовом , нет денег. на нём нет интернета. он предназначен только ДЛЯ ПРИЁМА смс ПАРОЛЕЙ С Пумб и вебмани. Возможности пополнить, кроме как через Пумб у меня сейчас НЕТ. (написал выше, но Вы не успели прочест,когда я редактировал сообщение). Т.е мне нужно вставить симку с 0 балансом на счету без возможности подключения к интернету с которой нужно подключиться к вайберу через интернет...
Мдя уж.. как это решить, я не представляю даже гипотетически. Ну как вариант, попросить кого-то, чтоб мне пополнили как бомжу, но тогда накой мне тот пумб нужен в априоре...
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