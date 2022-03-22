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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 69707172 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 17 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 3 Всього голосів : 17 Додано: Пон 21 бер, 2022 12:44 Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...[/quote]

Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]





Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно! joik

Повідомлень: 612 З нами з: 24.07.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 бер, 2022 13:35 joik написав: Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні... Вибір КБ повернули, а нарахування відбувається? Ось у мене позавчора і вчора ні...

Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]



Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно![/quote]

Значить мсс точок моїх покупок не підійшли Только что купил лекарство в аптеке. Кэшбек виден[/quote]Здійснив покупку по категорії Одяг взуття - кешбек нарахували і відразу вивів. Приємно![/quote]Значить мсс точок моїх покупок не підійшли patrikk Повідомлень: 229 З нами з: 25.06.15 Подякував: 29 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 бер, 2022 14:13 kirilll22 В Чат-боті Ви можете подивитись стан Вашого рахунку вибравши "Головне меню" - "Мої продукти".

Також можете поповнити мобільний, як того Ви хотіли і писали раніше, все через теж меню вибравши відповідну вкладку.

Чат-бот не є мобільним додатком де ви можете працювати зі своїми рахунками. Його було запропоновано Вам, для поповнення мобільного та відстеження інформації по Вашим рахункам PUMB

Представник банку Повідомлень: 2736 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 174 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 бер, 2022 09:04 PUMB

"Головне меню" - "Мої продукти".

В Чат-боті Ви можете подивитись стан Вашого рахунку вибравши "Головне меню" - "Мої продукти".

Також можете поповнити мобільний, як того Ви хотіли і писали раніше

как мне это выбрать? на моём экране сейчас https://hostingkartinok.com/show-image. ... 5594740a9c что нажимать? по человечески вы можете объяснить порядок пополнения мобильного оператора Водафон/3моб через приложение ВАЙБЕР, исключив ЛЮБОЕ упоминпние использования "...мобільним додатком де ви можете працювати зі своїми рахунками. Його було запропоновано Вам..." мне много чего пропонують сейчас, но в ДОГОВОРЕ с банком пумб я НЕ нашёл упоминания об этом и не имею физической возможности исполнять все хотелки..

Вопрос определился- вайбер- пополнение. Мне в главном меню предлагают кредит. как выбрать "Головне меню"- пополнение № телефона. С телеграммом я разобрался, но не работает сам пумб там. С вайбером тоже, надеюсь, разобраться с вашей помощью. В Чат-боті Виподивитись стан Вашого рахунку вибравши "" - "".поповнити мобільний, як того Виі писали ранішекак мне это выбрать? на моём экране сейчасчто нажимать? по человечески вы можете объяснить порядок пополнения мобильного оператора Водафон/3моб через приложение ВАЙБЕР, исключив ЛЮБОЕ упоминпние использования "...де ви можете працювати зі своїми рахунками. Його було..." мне много чего пропонують сейчас, но в ДОГОВОРЕ с банком пумб я НЕ нашёл упоминания об этом и не имею физической возможности исполнять все хотелки..Вопрос определился- вайбер- пополнение. Мне в главном меню предлагают кредит. как выбрать ""- пополнение № телефона. С телеграммом я разобрался, но не работает сам пумб там. С вайбером тоже, надеюсь, разобраться с вашей помощью. kirilll22 Повідомлень: 40 З нами з: 08.03.22 Подякував: 12 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 бер, 2022 10:24 kirilll22 Судячи з вашого скріна, Ви зайшли до розділу оформлення послуг.

Натисніть на позначку, яка виділена на скрині жовтим і в Всм з'явиться меню де одразу можна побачити пункт поповнення мобільного. Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки

Судячи з вашого скріна, Ви зайшли до розділу оформлення послуг.Натисніть на позначку, яка виділена на скрині жовтим і в Всм з'явиться меню де одразу можна побачити пункт поповнення мобільного. Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки PUMB

Представник банку Повідомлень: 2736 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 174 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 бер, 2022 11:47 Re: ПУМБ PUMB написав: Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки , щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки

А вот за эту информацию Вам огромное спасибо! Так как когда я общался с оператором КАЛЛподдержки по номеру 0962907290 он мне предоставил информацию, что "№ телефона должен быть тот что в договоре при оформлении депозита, а не финансовый и тот № на который мне приходили СМС при операциях в вебверсии в системе он (кто??) не видит мой ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КТОРЫЙ ПОЛУЧАЕТ(ПОЛУЧАЛ) смс при входе в банкинг/открытии депозита. другими услугами в банкинге, кроме пополнения нескольких номеров мобильного, я не пользовался. поэтому даже не знаю текущий № моего счёта в банке (гривна) . (я уже писал ранее- номер телефона я сменил в отделении около 10 лет назад,) Я забрал старый № (он был у соседей в ЖСМ-сигнализации) и установил на него вайбер. Как теперь быть? Удалять с телефона вайбер, менять сим карту и заново скачивать или в самом вайбере есть возможность замены №. Поверьте, я вайбером пользуюсю (пытаюсь) менее 24 часов в своей жизни



т.е. в 2008(кажется по памяти- договора есть тех времён бумажные, но не до поиска их в моём положении) я пришёл в банк с телефоном 097... он был первым и в анкете и в первом договоре. потом пумб запустил интернет банкинг, я один из первых подключился к нему (за что был награждён чашкой). прошло некоторое время и номер я сменил на 099... Что сделал и в отделении на бывшем пр. Ленина (науки сейчас вроде..). И естественно доступ к инет банкингу был заменён на 099... А теперь выясняется , что все оповещения приходили на старый 097... номер. Хотя, как я помню, одно время всё приходило на 099... - это когда пароль в СМС был не из 4-х цифр, а состоял из букв латинских и цифр и длинной около 8 знаков. Потом что-то в версии веббанкинга изменилось, пароль стал 4хзначным и СМС о продлении депозита перестали приходить. Это вспоминаю сейчас. НО! регулярные звонки на № 099... (действующийфинансовый) регулярно приходили с предложениями "Всеможувсехочувсекарта..." + "встановыдодатоктаотрымайкЭшбек.." и подобное. Я сотруднику пытался объяснять , что в связи с состоянием здоровья мне это на данный момент неитересует абсолютно. ПОБОКу... встановы додаток - названивал ещё некоторое время. пришлось телефон выключать (он используется только для доступа к банкингу пумб)

Как-то так..

Ну и на последок , Изюминка так сказать.

Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки[/quote]на этом номере НЕТ денег, на этом номере НЕТ интернета, Этот номер я НЕ МОГУ ПОПОЛНИТЬ в ВЕБ версии банкинга ПУМБ. других вариантов пополнения у меня НЕТ, А вот за эту информациюогромное спасибо! Так как когда я общался с оператором КАЛЛподдержки по номеру 0962907290 он мне предоставил информацию, что "№ телефона должен быть тот что в договоре при оформлении депозита, а не финансовый и тот № на который мне приходили СМС при операциях в вебверсии в системе он (кто??) не видит мойНОМЕР КТОРЫЙ ПОЛУЧАЕТ(ПОЛУЧАЛ) смс при входе в банкинг/открытии депозита. другими услугами в банкинге, кроме пополнения нескольких номеров мобильного, я не пользовался. поэтому даже не знаю текущий № моего счёта в банке (гривна) . (я уже писал ранее- номер телефона я сменил в отделении около 10 лет назад,) Я забрал старый № (он был у соседей в ЖСМ-сигнализации) и установил на него вайбер. Как теперь быть? Удалять с телефона вайбер, менять сим карту и заново скачивать или в самом вайбере есть возможность замены №. Поверьте, я вайбером пользуюсю (пытаюсь) менее 24 часов в своей жизнит.е. в 2008(кажется по памяти- договора есть тех времён бумажные, но не до поиска их в моём положении) я пришёл в банк с телефоном 097... он был первым и в анкете и в первом договоре. потом пумб запустил интернет банкинг, я один из первых подключился к нему (за что был награждён чашкой). прошло некоторое время и номер я сменил на 099... Что сделал и в отделении на бывшем пр. Ленина (науки сейчас вроде..). И естественно доступ к инет банкингу был заменён на 099... А теперь выясняется , что все оповещения приходили на старый 097... номер. Хотя, как я помню, одно время всё приходило на 099... - это когда пароль в СМС был не из 4-х цифр, а состоял из букв латинских и цифр и длинной около 8 знаков. Потом что-то в версии веббанкинга изменилось, пароль стал 4хзначным и СМС о продлении депозита перестали приходить. Это вспоминаю сейчас. НО! регулярныена № 099... (действующийфинансовый) регулярно приходили с предложениями "Всеможувсехочувсекарта..." + "встановыдодатоктаотрымайкЭшбек.." и подобное. Я сотруднику пытался объяснять , что в связи с состоянием здоровья мне это на данный момент неитересует абсолютно. ПОБОКу...ещё некоторое время. пришлось телефон выключать (он используется только для доступа к банкингу пумб)Как-то так..Ну и на последок , Изюминка так сказать., щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки[/quote]на этом номере НЕТ денег, на этом номере НЕТ интернета, Востаннє редагувалось kirilll22 в Вів 22 бер, 2022 12:14, всього редагувалось 1 раз. kirilll22 Повідомлень: 40 З нами з: 08.03.22 Подякував: 12 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 бер, 2022 12:12 kirilll22 Змініть сім карту на потрібну. В Viber вийдіть зі старого аккаунту, ящо це не було виконано автоматично, та зараєструйтесь знову застосувавши Ваш фін. номер PUMB

Представник банку Повідомлень: 2736 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 174 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 бер, 2022 12:18 PUMB написав: kirilll22 Змініть сім карту на потрібну. В Viber вийдіть зі старого аккаунту, ящо це не було виконано автоматично, та зараєструйтесь знову застосувавши Ваш фін. номер Змініть сім карту на потрібну. В Viber вийдіть зі старого аккаунту, ящо це не було виконано автоматично, та зараєструйтесь знову застосувавши Ваш фін. номер

На этом номере, финансовом , нет денег. на нём нет интернета. он предназначен только ДЛЯ ПРИЁМА смс ПАРОЛЕЙ С Пумб и вебмани. Возможности пополнить, кроме как через Пумб у меня сейчас НЕТ. (написал выше, но Вы не успели прочест,когда я редактировал сообщение). Т.е мне нужно вставить симку с 0 балансом на счету без возможности подключения к интернету с которой нужно подключиться к вайберу через интернет...

Мдя уж.. как это решить, я не представляю даже гипотетически. Ну как вариант, попросить кого-то, чтоб мне пополнили как бомжу, но тогда накой мне тот пумб нужен в априоре... На этом номере, финансовом , нет денег. на нём нет интернета. он предназначен только ДЛЯ ПРИЁМА смс ПАРОЛЕЙ С Пумб и вебмани. Возможности пополнить, кроме как через Пумб у меня сейчас НЕТ. (написал выше, но Вы не успели прочест,когда я редактировал сообщение). Т.е мне нужно вставить симку с 0 балансом на счету без возможности подключения к интернету с которой нужно подключиться к вайберу через интернет...Мдя уж.. как это решить, я не представляю даже гипотетически. Ну как вариант, попросить кого-то, чтоб мне пополнили как бомжу, но тогда накой мне тот пумб нужен в априоре... kirilll22 Повідомлень: 40 З нами з: 08.03.22 Подякував: 12 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 69707172 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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