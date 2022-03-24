Додано: Вів 22 бер, 2022 11:47

PUMB написав: Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки , щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки

встановы додаток

названивал

А вот за эту информациюогромное спасибо! Так как когда я общался с оператором КАЛЛподдержки по номеру 0962907290 он мне предоставил информацию, что "№ телефона должен быть тот что в договоре при оформлении депозита, а не финансовый и тот № на который мне приходили СМС при операциях в вебверсии в системе он (кто??) не видит мойНОМЕР КТОРЫЙ ПОЛУЧАЕТ(ПОЛУЧАЛ) смс при входе в банкинг/открытии депозита. другими услугами в банкинге, кроме пополнения нескольких номеров мобильного, я не пользовался. поэтому даже не знаю текущий № моего счёта в банке (гривна) . (я уже писал ранее- номер телефона я сменил в отделении около 10 лет назад,) Я забрал старый № (он был у соседей в ЖСМ-сигнализации) и установил на него вайбер. Как теперь быть? Удалять с телефона вайбер, менять сим карту и заново скачивать или в самом вайбере есть возможность замены №. Поверьте, я вайбером пользуюсю (пытаюсь) менее 24 часов в своей жизнит.е. в 2008(кажется по памяти- договора есть тех времён бумажные, но не до поиска их в моём положении) я пришёл в банк с телефоном 097... он был первым и в анкете и в первом договоре. потом пумб запустил интернет банкинг, я один из первых подключился к нему (за что был награждён чашкой). прошло некоторое время и номер я сменил на 099... Что сделал и в отделении на бывшем пр. Ленина (науки сейчас вроде..). И естественно доступ к инет банкингу был заменён на 099... А теперь выясняется , что все оповещения приходили на старый 097... номер. Хотя, как я помню, одно время всё приходило на 099... - это когда пароль в СМС был не из 4-х цифр, а состоял из букв латинских и цифр и длинной около 8 знаков. Потом что-то в версии веббанкинга изменилось, пароль стал 4хзначным и СМС о продлении депозита перестали приходить. Это вспоминаю сейчас. НО! регулярныена № 099... (действующийфинансовый) регулярно приходили с предложениями "Всеможувсехочувсекарта..." + "встановыдодатоктаотрымайкЭшбек.." и подобное. Я сотруднику пытался объяснять , что в связи с состоянием здоровья мне это на данный момент неитересует абсолютно. ПОБОКу...ещё некоторое время. пришлось телефон выключать (он используется только для доступа к банкингу пумб)Как-то так..Ну и на последок , Изюминка так сказать., щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки[/quote]на этом номере НЕТ денег, на этом номере НЕТ интернета,