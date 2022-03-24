RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:47

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки

А вот за эту информацию Вам огромное спасибо! Так как когда я общался с оператором КАЛЛподдержки по номеру 0962907290 он мне предоставил информацию, что "№ телефона должен быть тот что в договоре при оформлении депозита, а не финансовый и тот № на который мне приходили СМС при операциях в вебверсии в системе он (кто??) не видит мой ДЕЙСТВУЮЩИЙ НОМЕР КТОРЫЙ ПОЛУЧАЕТ(ПОЛУЧАЛ) смс при входе в банкинг/открытии депозита. другими услугами в банкинге, кроме пополнения нескольких номеров мобильного, я не пользовался. поэтому даже не знаю текущий № моего счёта в банке (гривна) . (я уже писал ранее- номер телефона я сменил в отделении около 10 лет назад,) Я забрал старый № (он был у соседей в ЖСМ-сигнализации) и установил на него вайбер. Как теперь быть? Удалять с телефона вайбер, менять сим карту и заново скачивать или в самом вайбере есть возможность замены №. Поверьте, я вайбером пользуюсю (пытаюсь) менее 24 часов в своей жизни

т.е. в 2008(кажется по памяти- договора есть тех времён бумажные, но не до поиска их в моём положении) я пришёл в банк с телефоном 097... он был первым и в анкете и в первом договоре. потом пумб запустил интернет банкинг, я один из первых подключился к нему (за что был награждён чашкой). прошло некоторое время и номер я сменил на 099... Что сделал и в отделении на бывшем пр. Ленина (науки сейчас вроде..). И естественно доступ к инет банкингу был заменён на 099... А теперь выясняется , что все оповещения приходили на старый 097... номер. Хотя, как я помню, одно время всё приходило на 099... - это когда пароль в СМС был не из 4-х цифр, а состоял из букв латинских и цифр и длинной около 8 знаков. Потом что-то в версии веббанкинга изменилось, пароль стал 4хзначным и СМС о продлении депозита перестали приходить. Это вспоминаю сейчас. НО! регулярные звонки на № 099... (действующийфинансовый) регулярно приходили с предложениями "Всеможувсехочувсекарта..." + "встановыдодатоктаотрымайкЭшбек.." и подобное. Я сотруднику пытался объяснять , что в связи с состоянием здоровья мне это на данный момент неитересует абсолютно. ПОБОКу... встановы додаток- названивал ещё некоторое время. пришлось телефон выключать (он используется только для доступа к банкингу пумб)
Как-то так..
Ну и на последок , Изюминка так сказать.
Саме головне, щоб номер вайберу був такий самий як Ваш фінансовий номер на який ви реюстрували свої рахунки[/quote]на этом номере НЕТ денег, на этом номере НЕТ интернета, Этот номер я НЕ МОГУ ПОПОЛНИТЬ в ВЕБ версии банкинга ПУМБ. других вариантов пополнения у меня НЕТ,
Востаннє редагувалось kirilll22 в Вів 22 бер, 2022 12:14, всього редагувалось 1 раз.
kirilll22
 
Повідомлень: 36
З нами з: 08.03.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:12

kirilll22 Змініть сім карту на потрібну. В Viber вийдіть зі старого аккаунту, ящо це не було виконано автоматично, та зараєструйтесь знову застосувавши Ваш фін. номер
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:18

  PUMB написав:kirilll22 Змініть сім карту на потрібну. В Viber вийдіть зі старого аккаунту, ящо це не було виконано автоматично, та зараєструйтесь знову застосувавши Ваш фін. номер

На этом номере, финансовом , нет денег. на нём нет интернета. он предназначен только ДЛЯ ПРИЁМА смс ПАРОЛЕЙ С Пумб и вебмани. Возможности пополнить, кроме как через Пумб у меня сейчас НЕТ. (написал выше, но Вы не успели прочест,когда я редактировал сообщение). Т.е мне нужно вставить симку с 0 балансом на счету без возможности подключения к интернету с которой нужно подключиться к вайберу через интернет...
Мдя уж.. как это решить, я не представляю даже гипотетически. Ну как вариант, попросить кого-то, чтоб мне пополнили как бомжу, но тогда накой мне тот пумб нужен в априоре...
kirilll22
 
Повідомлень: 36
З нами з: 08.03.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:23

kirilll22
Щоб зареєструвати аккаунт у Вайбері, Вам потрібно лише мати можливість прийняти СМС або дзвінок на сімку, яку Ви реєструєте. У цей час вона може знаходитися у іншому телефоні. У вашому бункері є можливість позичити ще один апарат на дві хвилини для реєстрації?

P.S. На багатьох багатьох телефонах СІМ-картку можна замінити і «на гарячу», що знімає необхідність щось позичати, але це залежить від конструктивних особливостей самого телефону.
klug
 
Повідомлень: 6748
З нами з: 18.08.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:05

Хтось уже отримував 6 500 на картку від ПУМБ?
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 24.07.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:26

Re: ПУМБ

  joik написав:Хтось уже отримував 6 500 на картку від ПУМБ?

коли подавали заявку?
я подав у перших хвилях і отримав тільки 22 зранку.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 16:12

joik на сьогодні вже більше 51 тис наших клієнтів вже отримали кошти. Перерахунок відбувається від держави та терміни отримання не залежать від банку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 16:14

kirilll22 Ви можете підключитися до wifi, щоб був доступ до мережі інтернет.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:26

Все банки в связи с началом войны сделали отсрочки в погашении кредитного лимита. В ПУМБ это было первоначально до 30 марта. Я так понимаю на этом всё, больше никаких отсрочек не будет? Хотя война и продолжается. Надо будет загаситься полностью - и за январь, и за февраль. То есть вообще всё под ноль. По крайней мере в техподдержке именно так сказали. А что по этому поводу скажет официальный представитель?
yuri_m
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 25.11.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergia і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (719)
25.03.2022 00:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.