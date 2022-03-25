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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

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ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:17

  yuri_m написав:Все банки в связи с началом войны сделали отсрочки в погашении кредитного лимита. В ПУМБ это было первоначально до 30 марта. Я так понимаю на этом всё, больше никаких отсрочек не будет? Хотя война и продолжается. Надо будет загаситься полностью - и за январь, и за февраль. То есть вообще всё под ноль. По крайней мере в техподдержке именно так сказали. А что по этому поводу скажет официальный представитель?

как я вижу все банки заняли позицию, что для сохранения грейса надо гасить затраты согласно графика. что происходит потом - зависит от банка. Приват пока обнулил %, Альфа - начислит, но будет капитализировать (но не на 100%), Моно - без изменений, остальные не скажу, но не встречал, чтобы кто-то продолжил грейс.

затраты за март гасить не надо, только пред месяцы
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  #<1 ... 70717273
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