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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 70717273 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.4 5 17 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 2 2- Погане. Некомпетентне. 12% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 3 Всього голосів : 17 Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:17 yuri_m написав: Все банки в связи с началом войны сделали отсрочки в погашении кредитного лимита. В ПУМБ это было первоначально до 30 марта. Я так понимаю на этом всё, больше никаких отсрочек не будет? Хотя война и продолжается. Надо будет загаситься полностью - и за январь, и за февраль. То есть вообще всё под ноль. По крайней мере в техподдержке именно так сказали. А что по этому поводу скажет официальный представитель? Все банки в связи с началом войны сделали отсрочки в погашении кредитного лимита. В ПУМБ это было первоначально до 30 марта. Я так понимаю на этом всё, больше никаких отсрочек не будет? Хотя война и продолжается. Надо будет загаситься полностью - и за январь, и за февраль. То есть вообще всё под ноль. По крайней мере в техподдержке именно так сказали. А что по этому поводу скажет официальный представитель?

как я вижу все банки заняли позицию, что для сохранения грейса надо гасить затраты согласно графика. что происходит потом - зависит от банка. Приват пока обнулил %, Альфа - начислит, но будет капитализировать (но не на 100%), Моно - без изменений, остальные не скажу, но не встречал, чтобы кто-то продолжил грейс.



затраты за март гасить не надо, только пред месяцы как я вижу все банки заняли позицию, что для сохранения грейса надо гасить затраты согласно графика. что происходит потом - зависит от банка. Приват пока обнулил %, Альфа - начислит, но будет капитализировать (но не на 100%), Моно - без изменений, остальные не скажу, но не встречал, чтобы кто-то продолжил грейс.затраты за март гасить не надо, только пред месяцы Shaman Повідомлень: 1735 З нами з: 29.09.19 Подякував: 293 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:42 Вчера и сегодня жестко глючит веб кабинет - вообще ничего не показывает. Тупо шапка, пункты меню, и всё. Никаких данных по картам нет. Дернул техподдержку. Мало ли, может это очередное "покращення" незаметно подкралось... "Почистите кеш". Почистил. Болт иванович... "Смените браузер". Сменил. Болт федорович... "Почистите кеш". Почистил и тут. Болт степанович... В итоге покрыл всех мысленно матом и закрыл кабинет! А сейчас вот вошел без всяких этих извращений и всё работает нормально. Выходит это был баг на стороне банка, а не у меня. Нехорошо так издеваться над своими клиентами, нехорошо... yuri_m Повідомлень: 1072 З нами з: 25.11.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 817 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 70717273 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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