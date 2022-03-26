yuri_m написав:Все банки в связи с началом войны сделали отсрочки в погашении кредитного лимита. В ПУМБ это было первоначально до 30 марта. Я так понимаю на этом всё, больше никаких отсрочек не будет? Хотя война и продолжается. Надо будет загаситься полностью - и за январь, и за февраль. То есть вообще всё под ноль. По крайней мере в техподдержке именно так сказали. А что по этому поводу скажет официальный представитель?
как я вижу все банки заняли позицию, что для сохранения грейса надо гасить затраты согласно графика. что происходит потом - зависит от банка. Приват пока обнулил %, Альфа - начислит, но будет капитализировать (но не на 100%), Моно - без изменений, остальные не скажу, но не встречал, чтобы кто-то продолжил грейс.
затраты за март гасить не надо, только пред месяцы
Вчера и сегодня жестко глючит веб кабинет - вообще ничего не показывает. Тупо шапка, пункты меню, и всё. Никаких данных по картам нет. Дернул техподдержку. Мало ли, может это очередное "покращення" незаметно подкралось... "Почистите кеш". Почистил. Болт иванович... "Смените браузер". Сменил. Болт федорович... "Почистите кеш". Почистил и тут. Болт степанович... В итоге покрыл всех мысленно матом и закрыл кабинет! А сейчас вот вошел без всяких этих извращений и всё работает нормально. Выходит это был баг на стороне банка, а не у меня. Нехорошо так издеваться над своими клиентами, нехорошо...
yuri_m написав:Все банки в связи с началом войны сделали отсрочки в погашении кредитного лимита. В ПУМБ это было первоначально до 30 марта. Я так понимаю на этом всё, больше никаких отсрочек не будет? Хотя война и продолжается. Надо будет загаситься полностью - и за январь, и за февраль. То есть вообще всё под ноль. По крайней мере в техподдержке именно так сказали. А что по этому поводу скажет официальный представитель?
как я вижу все банки заняли позицию, что для сохранения грейса надо гасить затраты согласно графика. что происходит потом - зависит от банка. Приват пока обнулил %, Альфа - начислит, но будет капитализировать (но не на 100%), Моно - без изменений, остальные не скажу, но не встречал, чтобы кто-то продолжил грейс.
затраты за март гасить не надо, только пред месяцы