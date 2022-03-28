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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:17

  yuri_m написав:Все банки в связи с началом войны сделали отсрочки в погашении кредитного лимита. В ПУМБ это было первоначально до 30 марта. Я так понимаю на этом всё, больше никаких отсрочек не будет? Хотя война и продолжается. Надо будет загаситься полностью - и за январь, и за февраль. То есть вообще всё под ноль. По крайней мере в техподдержке именно так сказали. А что по этому поводу скажет официальный представитель?

как я вижу все банки заняли позицию, что для сохранения грейса надо гасить затраты согласно графика. что происходит потом - зависит от банка. Приват пока обнулил %, Альфа - начислит, но будет капитализировать (но не на 100%), Моно - без изменений, остальные не скажу, но не встречал, чтобы кто-то продолжил грейс.

затраты за март гасить не надо, только пред месяцы
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:42

Вчера и сегодня жестко глючит веб кабинет - вообще ничего не показывает. Тупо шапка, пункты меню, и всё. Никаких данных по картам нет. Дернул техподдержку. Мало ли, может это очередное "покращення" незаметно подкралось... "Почистите кеш". Почистил. Болт иванович... "Смените браузер". Сменил. Болт федорович... "Почистите кеш". Почистил и тут. Болт степанович... В итоге покрыл всех мысленно матом и закрыл кабинет! А сейчас вот вошел без всяких этих извращений и всё работает нормально. Выходит это был баг на стороне банка, а не у меня. Нехорошо так издеваться над своими клиентами, нехорошо...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 21:18

  Shaman написав:
  yuri_m написав:Все банки в связи с началом войны сделали отсрочки в погашении кредитного лимита. В ПУМБ это было первоначально до 30 марта. Я так понимаю на этом всё, больше никаких отсрочек не будет? Хотя война и продолжается. Надо будет загаситься полностью - и за январь, и за февраль. То есть вообще всё под ноль. По крайней мере в техподдержке именно так сказали. А что по этому поводу скажет официальный представитель?

как я вижу все банки заняли позицию, что для сохранения грейса надо гасить затраты согласно графика. что происходит потом - зависит от банка. Приват пока обнулил %, Альфа - начислит, но будет капитализировать (но не на 100%), Моно - без изменений, остальные не скажу, но не встречал, чтобы кто-то продолжил грейс.

затраты за март гасить не надо, только пред месяцы

ТАС продолжил грейс так же.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:41

а никто баксы не пробовал тут снять?
подошел в банку, говорят нацбанк запретил о_О
в других банках дают по предзаказу.

не могу понять, это сотрудники некомпетентны или банка не имеет доступа к баксам?
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:01

Re: ПУМБ

полагаю зависит от региона
мне для сравнения в залупинске в местном отделении газмяса тоже не выдали небольшую сумму сославшись на нацбанк и "нету доступа"
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:14

  Starter написав:а никто баксы не пробовал тут снять?
подошел в банку, говорят нацбанк запретил о_О
в других банках дают по предзаказу.

не могу понять, это сотрудники некомпетентны или банка не имеет доступа к баксам?
працівники мутять,
валюта потрібніше "своїм".

...днями мені три працівника у одному відділенні давали три взаємозаперечуючі відповіді :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 23:10

После установки последней версии мобильного приложения оно стало показывать, что по картам отсутствуют операции за последние 6 месяцев, что не так, поскольку операции есть и предыдущая версия мобильного приложения их показывала.

Это только у меня так или еще у кого-то было? Если да, как решали? Тапать 5 раз и посылать в поддержку/разработчикам не предлагать.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:03

Снизили ставки по депо - по свободному теперь 4%.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:08

Starter Доброго дня. Обмін іноземних валют у наших касах наразі призупинений, згідно з Постановою НБУ. З рахунків видача в еквіваленті до 30 тисяч гривень.
Востаннє редагувалось PUMB в Пон 28 бер, 2022 08:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:12

  PUMB написав:Starter Доброго дня. Обмін іноземних валют у наших касах наразі призупинений, згідно з Постановою НБУ.

Клиент спрашивал о снятии со своего валютного счета, а не об обмене. Это не запрещено НБУ и другие банки выдают. Так что не путайте совершенно разные вещи и не вводите в заблуждение.
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