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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 08:23
Re: ПУМБ
Приват уже все... Через какую тумбу можно гарантированно пополнить Всекарту?
Додано: Пон 28 бер, 2022 08:43
Додано: Пон 28 бер, 2022 08:44
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:14
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:30
сам спросил, сам ответил
кредитные каникулы подразумевают, что нет минимального платежа. НО если хотите остаться в грейсе, то будьте любезны погасить задолженность до 30.03
а потом обязательный платеж будет равен %
как-то так...
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