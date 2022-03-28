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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 08:23
Приват уже все... Через какую тумбу можно гарантированно пополнить Всекарту?
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Pudu pudu
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Додано: Пон 28 бер, 2022 08:43
Pudu pudu написав:
Приват уже все... Через какую тумбу можно гарантированно пополнить Всекарту?
City24, Global Money (если работает сеть) - без комисса. До 5к грн.
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jay2004
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Додано: Пон 28 бер, 2022 08:44
jay2004 написав: Pudu pudu написав:
Приват уже все... Через какую тумбу можно гарантированно пополнить Всекарту?
City24, Global Money (если работает сеть) - без комисса. До 5к грн.
EasyPay ещё.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:14
PUMB написав:yuri_m
Доброго дня.
На даний момент дане питання вирішується. Як тільки, щось зміниться клієнтів буде проінформовано, а також інформація з'явиться на офіційному сайті.
информация, что ввели кредитные каникулы - пришла на Viber сегодня. но общей фразой, без уточнения деталей. где детали?
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Shaman
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:30
Shaman написав: PUMB написав:yuri_m
Доброго дня.
На даний момент дане питання вирішується. Як тільки, щось зміниться клієнтів буде проінформовано, а також інформація з'явиться на офіційному сайті.
информация, что ввели кредитные каникулы - пришла на Viber сегодня. но общей фразой, без уточнения деталей. где детали?
сам спросил, сам ответил
кредитные каникулы подразумевают, что нет минимального платежа. НО если хотите остаться в грейсе, то будьте любезны погасить задолженность до 30.03
а потом обязательный платеж будет равен %
Льготный период
льготный период по кредитным картам продлен на месяц до 30.03.2022. Если Вы не успели внести средства на кредитную карту в льготный период – процент не будет начисляться (при условии возврата средств до 30.03.2022).
Каким образом можно использовать кредитные деньги?
...
условия начисления процентов на задолженность остаются без изменений;
...
Кредитные каникулы
на данный момент банк установил для всех кредитных карт «кредитные каникулы», а именно в обязательные ежемесячные платежи включены лишь просроченная задолженность (при наличии) и начисленные проценты (при наличии).
как-то так...
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Додано: Пон 28 бер, 2022 12:55
Кто подскажет: Какие реальные сроки зачисления на счёт при пополнении кредитки на сторонних ресурсах? И в приложении ПУМБ Онлайн - тоже. В браузерном ПУМБ Онлайн пополнение сейчас глючит, а поддержка, как обычно, морозится и заявку не принимает - типа, всё нормально работает. Ну, и сообщает про три банковских дня...
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_Sergey
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