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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:23

Re: ПУМБ

Приват уже все... Через какую тумбу можно гарантированно пополнить Всекарту?
Pudu pudu
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:43

  Pudu pudu написав:Приват уже все... Через какую тумбу можно гарантированно пополнить Всекарту?


City24, Global Money (если работает сеть) - без комисса. До 5к грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:44

  jay2004 написав:
  Pudu pudu написав:Приват уже все... Через какую тумбу можно гарантированно пополнить Всекарту?


City24, Global Money (если работает сеть) - без комисса. До 5к грн.

EasyPay ещё.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:14

  PUMB написав:yuri_m Доброго дня.
На даний момент дане питання вирішується. Як тільки, щось зміниться клієнтів буде проінформовано, а також інформація з'явиться на офіційному сайті.

информация, что ввели кредитные каникулы - пришла на Viber сегодня. но общей фразой, без уточнения деталей. где детали? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:30

  Shaman написав:
  PUMB написав:yuri_m Доброго дня.
На даний момент дане питання вирішується. Як тільки, щось зміниться клієнтів буде проінформовано, а також інформація з'явиться на офіційному сайті.

информация, что ввели кредитные каникулы - пришла на Viber сегодня. но общей фразой, без уточнения деталей. где детали? ;)

сам спросил, сам ответил
кредитные каникулы подразумевают, что нет минимального платежа. НО если хотите остаться в грейсе, то будьте любезны погасить задолженность до 30.03 :(
а потом обязательный платеж будет равен %
Льготный период
льготный период по кредитным картам продлен на месяц до 30.03.2022. Если Вы не успели внести средства на кредитную карту в льготный период – процент не будет начисляться (при условии возврата средств до 30.03.2022).

Каким образом можно использовать кредитные деньги?
...
условия начисления процентов на задолженность остаются без изменений;
...

Кредитные каникулы
на данный момент банк установил для всех кредитных карт «кредитные каникулы», а именно в обязательные ежемесячные платежи включены лишь просроченная задолженность (при наличии) и начисленные проценты (при наличии).

как-то так...
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:55

Сроки зачисления

Кто подскажет: Какие реальные сроки зачисления на счёт при пополнении кредитки на сторонних ресурсах? И в приложении ПУМБ Онлайн - тоже. В браузерном ПУМБ Онлайн пополнение сейчас глючит, а поддержка, как обычно, морозится и заявку не принимает - типа, всё нормально работает. Ну, и сообщает про три банковских дня...
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:14

  PUMB написав:Starter Доброго дня. Обмін іноземних валют у наших касах наразі призупинений, згідно з Постановою НБУ. З рахунків видача в еквіваленті до 30 тисяч гривень.

Клієнт описав ситуацію, що у відділенні йому нічого не видали та дезінформували. Опишіть дієвий механізм дії у такій ситуації, щоб отримати кошти. Гаряча лінія може прийняти попереднє замовлення на видачу чи одразу скаржитися до НБУ?
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:10

Прохання до банку: включіть комунальні послуги до кешбеку з 5%, до війни було все чудово!!!
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:51

  Pudu pudu написав:Приват уже все...
Не могли бы вы расшифровать, что именно "всё"? Да, я ленивый, не хочу проверять всё лично :-)
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:38

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Доброго дня. Обмін іноземних валют у наших касах наразі призупинений, згідно з Постановою НБУ. З рахунків видача в еквіваленті до 30 тисяч гривень.

Как уже ниже уточнили мой вопрос был про снятие (не обмен).

Плюс небольшое уточнение "Національний банк збільшив щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з валютних рахунків з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті)."

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... operatsiyi
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