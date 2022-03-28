PUMB написав:yuri_m Доброго дня. На даний момент дане питання вирішується. Як тільки, щось зміниться клієнтів буде проінформовано, а також інформація з'явиться на офіційному сайті.
информация, что ввели кредитные каникулы - пришла на Viber сегодня. но общей фразой, без уточнения деталей. где детали?
сам спросил, сам ответил кредитные каникулы подразумевают, что нет минимального платежа. НО если хотите остаться в грейсе, то будьте любезны погасить задолженность до 30.03 а потом обязательный платеж будет равен %
Льготный период льготный период по кредитным картам продлен на месяц до 30.03.2022. Если Вы не успели внести средства на кредитную карту в льготный период – процент не будет начисляться (при условии возврата средств до 30.03.2022).
Каким образом можно использовать кредитные деньги? ... условия начисления процентов на задолженность остаются без изменений; ...
Кредитные каникулы на данный момент банк установил для всех кредитных карт «кредитные каникулы», а именно в обязательные ежемесячные платежи включены лишь просроченная задолженность (при наличии) и начисленные проценты (при наличии).
Кто подскажет: Какие реальные сроки зачисления на счёт при пополнении кредитки на сторонних ресурсах? И в приложении ПУМБ Онлайн - тоже. В браузерном ПУМБ Онлайн пополнение сейчас глючит, а поддержка, как обычно, морозится и заявку не принимает - типа, всё нормально работает. Ну, и сообщает про три банковских дня...
PUMB написав:Starter Доброго дня. Обмін іноземних валют у наших касах наразі призупинений, згідно з Постановою НБУ. З рахунків видача в еквіваленті до 30 тисяч гривень.
Клієнт описав ситуацію, що у відділенні йому нічого не видали та дезінформували. Опишіть дієвий механізм дії у такій ситуації, щоб отримати кошти. Гаряча лінія може прийняти попереднє замовлення на видачу чи одразу скаржитися до НБУ?