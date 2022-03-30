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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 06:38
joik написав:
Прохання до банку: включіть комунальні послуги до кешбеку з 5%, до війни було все чудово!!!
Было бы прелестно,ну а пока КБ нема,пени нема то и платежей нема)
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Додано: Вів 29 бер, 2022 08:17
Starter Так, зараз ліміт збільшили до 100 тисяч гривень. Зняття можливо через кассу, в рамках залишку
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PUMB
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Додано: Вів 29 бер, 2022 10:42
PUMB написав:Starter
Так, зараз ліміт збільшили до 100 тисяч гривень. Зняття можливо через кассу, в рамках залишку
а, если сотрудники отказываются выдавать $.
есть ли какая-та процедура как заказать или можно уже про это отделение забыть?
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Додано: Сер 30 бер, 2022 07:54
M-Audio написав: Pudu pudu написав:
Приват уже все...
Не могли бы вы расшифровать, что именно "всё"? Да, я ленивый, не хочу проверять всё лично
Тоже хотелось бы узнать, что там "все".
Успешно по старой схеме на ВсеКарту закидываю со своей КДВ Примата.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:36
Здравствуйте. Переносить плановый платеж Пумб в этом месяце не собирается?
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