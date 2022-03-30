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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 06:38

  joik написав:Прохання до банку: включіть комунальні послуги до кешбеку з 5%, до війни було все чудово!!!

Было бы прелестно,ну а пока КБ нема,пени нема то и платежей нема)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:17

Starter Так, зараз ліміт збільшили до 100 тисяч гривень. Зняття можливо через кассу, в рамках залишку
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:42

  PUMB написав:Starter Так, зараз ліміт збільшили до 100 тисяч гривень. Зняття можливо через кассу, в рамках залишку

а, если сотрудники отказываются выдавать $.
есть ли какая-та процедура как заказать или можно уже про это отделение забыть?
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 07:54

  M-Audio написав:
  Pudu pudu написав:Приват уже все...
Не могли бы вы расшифровать, что именно "всё"? Да, я ленивый, не хочу проверять всё лично :-)

Тоже хотелось бы узнать, что там "все".
Успешно по старой схеме на ВсеКарту закидываю со своей КДВ Примата.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 08:36

Re: ПУМБ

Здравствуйте. Переносить плановый платеж Пумб в этом месяце не собирается?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:47

  _PORT_UA написав:Здравствуйте. Переносить плановый платеж Пумб в этом месяце не собирается?

походу нет :(
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5415924#p5415924
что там представитель банка скажет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:43

Re: ПУМБ

Всегда хвалил ПУМБ.
Наверное перехвалил :(
Фин мон первый раз в жизни блоканул карты. Да были подозрительные операции (делал много переводов жене и детям).
Но рагули моглиб предупредить, а не узнать когда в магазе захотел хлеба с пепсиколой купить.
Обратился в отделение, отправили какой-то запрос и когда разблочаи не понятно.
Можно же было сразу попросить подтверждающие документы, тем более и зп карта у них в банке и ФОП. Все видно
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:55

  PUnder написав:Всегда хвалил ПУМБ.
Наверное перехвалил :(
Фин мон первый раз в жизни блоканул карты. Да были подозрительные операции (делал много переводов жене и детям).
Но рагули моглиб предупредить, а не узнать когда в магазе захотел хлеба с пепсиколой купить.
Обратился в отделение, отправили какой-то запрос и когда разблочаи не понятно.
Можно же было сразу попросить подтверждающие документы, тем более и зп карта у них в банке и ФОП. Все видно

через горячку не пробовали? Правда там адекватных 1 из 4-х, но с 3-4 попытки можно попасть на правильного чела.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:57

ol_zy

Звонил. Типа робот сразу говорит иди в отделение, оператор не может сделать ничего. До живого не пускает :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:40

  PUnder написав:ol_zy

Звонил. Типа робот сразу говорит иди в отделение, оператор не может сделать ничего. До живого не пускает :)

вы роботу скажите не проходят некоторые оплаты по карте или что-то непонятное, тогда на чела переключит. Когда звонил в 4-й раз и робот выбрал заблокировать карту (сказал что некоторые операции "блокируются" - не используйте это слово) и он предложил назвать ее номер, то сбросил и сразу перезвонил и в этот раз сразу на человека переключило.
ol_zy
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