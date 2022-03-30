Было бы прелестно,ну а пока КБ нема,пени нема то и платежей нема)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 06:38
Додано: Вів 29 бер, 2022 08:17
Starter Так, зараз ліміт збільшили до 100 тисяч гривень. Зняття можливо через кассу, в рамках залишку
Додано: Вів 29 бер, 2022 10:42
Додано: Сер 30 бер, 2022 07:54
Додано: Сер 30 бер, 2022 08:36
Re: ПУМБ
Здравствуйте. Переносить плановый платеж Пумб в этом месяце не собирается?
Додано: Сер 30 бер, 2022 09:47
походу нет
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5415924#p5415924
что там представитель банка скажет?
Додано: Сер 30 бер, 2022 13:43
Re: ПУМБ
Всегда хвалил ПУМБ.
Наверное перехвалил
Фин мон первый раз в жизни блоканул карты. Да были подозрительные операции (делал много переводов жене и детям).
Но рагули моглиб предупредить, а не узнать когда в магазе захотел хлеба с пепсиколой купить.
Обратился в отделение, отправили какой-то запрос и когда разблочаи не понятно.
Можно же было сразу попросить подтверждающие документы, тем более и зп карта у них в банке и ФОП. Все видно
Додано: Сер 30 бер, 2022 13:55
через горячку не пробовали? Правда там адекватных 1 из 4-х, но с 3-4 попытки можно попасть на правильного чела.
Додано: Сер 30 бер, 2022 13:57
ol_zy
Звонил. Типа робот сразу говорит иди в отделение, оператор не может сделать ничего. До живого не пускает
Додано: Сер 30 бер, 2022 14:40
вы роботу скажите не проходят некоторые оплаты по карте или что-то непонятное, тогда на чела переключит. Когда звонил в 4-й раз и робот выбрал заблокировать карту (сказал что некоторые операции "блокируются" - не используйте это слово) и он предложил назвать ее номер, то сбросил и сразу перезвонил и в этот раз сразу на человека переключило.
|