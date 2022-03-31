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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:59

ol_zy

Сказали ждать до суток :). Подождем
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:52

PUMB

если вы силой загоняете всех в мобильный застосунок, так сделайте пожалуйста депозитный раздел с полным функционалом (чтоб там была выписка по депозиту, архив), а не только пополнить/снять.
Alex2007
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1

 
Повідомлень: 3375
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Подякували: 1539 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:42

По картці єПідтримка ПУМБ нараховує кешбек?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:46

Re: ПУМБ

Зараз є можливість новому клієнту оформити віртуальну всекарту дистанційно чи зараз оформлення тільки через відділення ?
Kalgan
 
Повідомлень: 901
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Подякував: 44 раз.
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  #<1 ... 73747576
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