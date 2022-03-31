ol_zy
Сказали ждать до суток . Подождем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 бер, 2022 17:52
PUMB
если вы силой загоняете всех в мобильный застосунок, так сделайте пожалуйста депозитный раздел с полным функционалом (чтоб там была выписка по депозиту, архив), а не только пополнить/снять.
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:46
Re: ПУМБ
Зараз є можливість новому клієнту оформити віртуальну всекарту дистанційно чи зараз оформлення тільки через відділення ?
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