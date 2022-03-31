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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:59

ol_zy

Сказали ждать до суток :). Подождем
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:52

PUMB

если вы силой загоняете всех в мобильный застосунок, так сделайте пожалуйста депозитный раздел с полным функционалом (чтоб там была выписка по депозиту, архив), а не только пополнить/снять.
Alex2007
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1

 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:42

По картці єПідтримка ПУМБ нараховує кешбек?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:46

Re: ПУМБ

Зараз є можливість новому клієнту оформити віртуальну всекарту дистанційно чи зараз оформлення тільки через відділення ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:54

Starter,отримати валюту можна в рамках суми залишку, що є на відідленні і не більше встановленого ліміту. Попереднє замовлення валюти на відділення не здійснюється.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:59

_PORT_UA, дата внесення обов’язкових платежів не змінюються.
Для того, щоб зменшити фінансове навантаження по платежам ми встановили кредитні канікули з лонгацією (подовженням) строку дії кредитного договору для кредитів готівкою, кредитів на купівлю товарів та Сплачуйте частинами NEW.

Щодо кредитних карт, то банк встановив для всіх кредитних карток «кредитні канікули», які полягають в тому, що в обов’язкові щомісячні платежі включені лише прострочена заборгованість (за наявності) та нараховані відсотки (за наявності).

Штрафів і підвищених відсотків за непогашені заборгованості не нарахуємо за всіма кредитами.

Щоб борг не накопичувався, намагайтесь вносити місячні платежі повністю або частково скільки зможете.
Ознайомитись з актуальною інформацією та умовами кредитних канікул можна на нашому сайті за посиланням: https://www.pumb.ua/info
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 19.07.11
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Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:02

PUnder, Повідомляємо, що рішення про блокування рахунку фінансовим моніторингом приймається в індивідуальному порядку, виходячи з аналізу проведених операцій, оцінки ризику та інших підстав.
У випадку, якщо рахунок було заблоковано фінансовим моніторингом, то для розгляду можливості розблокування рахунку, Вам потрібно надати до відідлення банку документи, що підтверджують походження коштів чи інші документи, якщо того вимагає фінансовий моніторинг.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:08

  PUMB написав:_PORT_UA, дата внесення обов’язкових платежів не змінюються.
Для того, щоб зменшити фінансове навантаження по платежам ми встановили кредитні канікули з лонгацією (подовженням) строку дії кредитного договору для кредитів готівкою, кредитів на купівлю товарів та Сплачуйте частинами NEW.

Щодо кредитних карт, то банк встановив для всіх кредитних карток «кредитні канікули», які полягають в тому, що в обов’язкові щомісячні платежі включені лише прострочена заборгованість (за наявності) та нараховані відсотки (за наявності).

Штрафів і підвищених відсотків за непогашені заборгованості не нарахуємо за всіма кредитами.

Щоб борг не накопичувався, намагайтесь вносити місячні платежі повністю або частково скільки зможете.
Ознайомитись з актуальною інформацією та умовами кредитних канікул можна на нашому сайті за посиланням: https://www.pumb.ua/info

из Вашего ответа так и непонятно, что с грейсом - целое искусство - много слов и не по сути ;)

а для грейса все равно надо гасить указанные суммы до 30 числа - не так ли?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:38

  PUMB написав:PUnder, Повідомляємо, що рішення про блокування рахунку фінансовим моніторингом приймається в індивідуальному порядку, виходячи з аналізу проведених операцій, оцінки ризику та інших підстав.
У випадку, якщо рахунок було заблоковано фінансовим моніторингом, то для розгляду можливості розблокування рахунку, Вам потрібно надати до відідлення банку документи, що підтверджують походження коштів чи інші документи, якщо того вимагає фінансовий моніторинг.


Так прикол в тому що нічого не вимагає вже другій день. Просто в мене нічого не працює. Заходив на відділення (бо по телефону не мають інформації). Кажуть на розгляді.
Так може людина що розглядає виїхала з України і забила на роботу. Але для меня важливо працювання карток. Тим паче в мене гроші у вас зависли. Ви і так не дозволяли перекази на картки закордонних банків робити згідно законодавства, але це вам вигідно. А ось коли не вигідно ви починаєте про вимоги фін моніторингу і законодавство згадуєте. Там сумма меньше пройшла ніж мій дохід, якій теж через ваш банк проходить.
PUnder
 
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