🚉 Квитки та таксі — 5%
💉Побутова хімія, медицина — 3%
👚 Одяг і взуття — 3%
💊 Аптеки — 2%
🚘 Авто та АЗС — 2%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:25
Кешбек від «ПУМБ» на квітень
😽 Зоомагазини — 5%
🚉 Квитки та таксі — 5%
💉Побутова хімія, медицина — 3%
👚 Одяг і взуття — 3%
💊 Аптеки — 2%
🚘 Авто та АЗС — 2%
|