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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:25
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Amethyst
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Додано: Чет 31 бер, 2022 22:44
Kalgan написав:
Зараз є можливість новому клієнту оформити віртуальну всекарту дистанційно..?
Вроде как, ряд реестров заработало недавно и при наличии ID-карты и/или заграна в приложении Дія может получится оформить. Надо пробовать.
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Howl
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 04:13
Howl написав:
при наличии ID-карты и/или заграна в приложении Дія может получится оформить.
а если паспорт бумажный и есть только едокумент? банки его за документ считают?
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wtf
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:15
Кто-то писал, что тропинка с Привата работает только до 31.03? Или то касалось пополнения в терминале? В Приват24 вроде все осталось как было.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:40
%% по свободному когда выплачиваются: 1-го числа или в день открытия вклада?
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:43
Ferlakur написав:
В Приват24 вроде все осталось как было.
С П24 все заходит без комсы.
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Hotab
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:50
lloydbanksua написав:
%% по свободному ... выплачиваются... в день открытия вклада?
Вот так
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WallNutPen
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