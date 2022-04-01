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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:25

Кешбек від «ПУМБ» на квітень

😽 Зоомагазини — 5%
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💉Побутова хімія, медицина — 3%
👚 Одяг і взуття — 3%
💊 Аптеки — 2%
🚘 Авто та АЗС — 2%

https://t.me/tabfinance/372
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:44

Re: ПУМБ

  Kalgan написав:Зараз є можливість новому клієнту оформити віртуальну всекарту дистанційно..?
Вроде как, ряд реестров заработало недавно и при наличии ID-карты и/или заграна в приложении Дія может получится оформить. Надо пробовать.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 04:13

Re: ПУМБ

  Howl написав:при наличии ID-карты и/или заграна в приложении Дія может получится оформить.

а если паспорт бумажный и есть только едокумент? банки его за документ считают?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:15

Re: ПУМБ

Кто-то писал, что тропинка с Привата работает только до 31.03? Или то касалось пополнения в терминале? В Приват24 вроде все осталось как было.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:40

%% по свободному когда выплачиваются: 1-го числа или в день открытия вклада?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:43

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:В Приват24 вроде все осталось как было.

С П24 все заходит без комсы.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:50

  lloydbanksua написав:%% по свободному ... выплачиваются... в день открытия вклада?
Вот так
WallNutPen
 
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