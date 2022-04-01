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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:25

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:44

Re: ПУМБ

  Kalgan написав:Зараз є можливість новому клієнту оформити віртуальну всекарту дистанційно..?
Вроде как, ряд реестров заработало недавно и при наличии ID-карты и/или заграна в приложении Дія может получится оформить. Надо пробовать.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 04:13

Re: ПУМБ

  Howl написав:при наличии ID-карты и/или заграна в приложении Дія может получится оформить.

а если паспорт бумажный и есть только едокумент? банки его за документ считают?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:15

Re: ПУМБ

Кто-то писал, что тропинка с Привата работает только до 31.03? Или то касалось пополнения в терминале? В Приват24 вроде все осталось как было.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:40

%% по свободному когда выплачиваются: 1-го числа или в день открытия вклада?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:43

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:В Приват24 вроде все осталось как было.

С П24 все заходит без комсы.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:50

  lloydbanksua написав:%% по свободному ... выплачиваются... в день открытия вклада?
Вот так
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:51

Re: ПУМБ

  wtf написав:...банки его за документ считают?
Без понятия. Да и неизвестно работает ли он для шеринга.
Единственное, что НБУ разрешил банкам это принимать военный билет.

  Ferlakur написав:Кто-то писал, что тропинка с Привата работает только до 31.03?
Продлили на 3 месяца — до 30 июня. По информации с красного.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:03

PUMB
"kirilll22 Ви можете підключитися до wifi, щоб був доступ до мережі інтернет."
НЕ можу, бо цю мережу wifi бiля мене не проклали ще, е тiльки дроти на стовбах Харкiвоблэнерго 3 220 вольтами, i як бы мiг, так i потреби поповнювати рахунок, щоб мати хоть якийсь iнтернет, не було. Дякую особисто Вам за намагання допомогти менi у цей важкий для всiх час.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:06

  klug написав:kirilll22
Щоб зареєструвати аккаунт у Вайбері, Вам потрібно лише мати можливість прийняти СМС або дзвінок на сімку, яку Ви реєструєте. У цей час вона може знаходитися у іншому телефоні. У вашому бункері є можливість позичити ще один апарат на дві хвилини для реєстрації?

P.S. На багатьох багатьох телефонах СІМ-картку можна замінити і «на гарячу», що знімає необхідність щось позичати, але це залежить від конструктивних особливостей самого телефону.
вопрос не в этом, а в том что мне нужно вайбером пополнить тот номер, на котором нет денег, а пополнить можно только в случае если есть деньги на этом номере. т.е имея даже другую симку с инетом Рядом как на фото, я НЕ могу, потому что вайбер должен работать с той симки, которая по 0 и вайбер онлайн на ней не работает..
ну а про ваше PS- в мире есть чего сейчас всего. у меня-
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 34c204b989 ТОЛЬКО.
kirilll22
 
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