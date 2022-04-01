PUMB "kirilll22 Ви можете підключитися до wifi, щоб був доступ до мережі інтернет." НЕ можу, бо цю мережуwifi бiля мене не проклали ще, е тiльки дроти на стовбах Харкiвоблэнерго 3 220 вольтами, i як бы мiг, так i потреби поповнювати рахунок, щоб мати хоть якийсь iнтернет, не було. Дякую особисто Вам за намагання допомогти менi у цей важкий для всiх час.
klug написав:kirilll22 Щоб зареєструвати аккаунт у Вайбері, Вам потрібно лише мати можливість прийняти СМС або дзвінок на сімку, яку Ви реєструєте. У цей час вона може знаходитися у іншому телефоні. У вашому бункері є можливість позичити ще один апарат на дві хвилини для реєстрації?
P.S. На багатьох багатьох телефонах СІМ-картку можна замінити і «на гарячу», що знімає необхідність щось позичати, але це залежить від конструктивних особливостей самого телефону.
вопрос не в этом, а в том что мне нужно вайбером пополнить тот номер, на котором нет денег, а пополнить можно только в случае если есть деньги на этом номере. т.е имея даже другую симку с инетом Рядом как на фото, я НЕ могу, потому что вайбер должен работать с той симки, которая по 0 и вайбер онлайн на ней не работает.. ну а про ваше PS- в мире есть чего сейчас всего. у меня- https://hostingkartinok.com/show-image. ... 34c204b989ТОЛЬКО.