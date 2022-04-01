PUMB написав:Starter Доброго дня. Обмін іноземних валют у наших касах наразі призупинений, згідно з Постановою НБУ. З рахунків видача в еквіваленті до 30 тисяч гривень.
В Харькове предвидится работа отделений в ближайшей перспективе?
Центральное на Алчевских работает.
мне туда доехать- будет стоить больше чем денег в пумбе на депозите. Интересует пр.Науки. Тем более что посещать придётся несколько раз- для начала- чтоб ТОЛЬКО сняли автопролонгацию депозита через менеджера банка. затем- когда срок депозита закончиться- за деньгами.(котячими слезами если точнее)
klug написав:kirilll22 Щоб зареєструвати аккаунт у Вайбері, Вам потрібно лише мати можливість прийняти СМС або дзвінок на сімку, яку Ви реєструєте. У цей час вона може знаходитися у іншому телефоні. У вашому бункері є можливість позичити ще один апарат на дві хвилини для реєстрації?
P.S. На багатьох багатьох телефонах СІМ-картку можна замінити і «на гарячу», що знімає необхідність щось позичати, але це залежить від конструктивних особливостей самого телефону.
вопрос не в этом, а в том что мне нужно вайбером пополнить тот номер, на котором нет денег, а пополнить можно только в случае если есть деньги на этом номере. т.е имея даже другую симку с инетом Рядом как на фото, я НЕ могу, потому что вайбер должен работать с той симки, которая по 0 и вайбер онлайн на ней не работает.. ну а про ваше PS- в мире есть чего сейчас всего. у меня- https://hostingkartinok.com/show-image. ... 34c204b989ТОЛЬКО.
Ви ПРИНЦИПОВО не читаєте, що Вам пишуть. Повторюю ще раз: аккаунт у Вайбер можна зареєструвати на будь якому апараті за умови, що є можливість прийняти СМС або дзвінок на будь-якому іншому апараті. Вайбер не знає і не може знати, через яку сімку він виходить в мережу. За вашою логікою тоді і реєстрація через wi-fi була б неможливою, але це не так.
klug Вы принципово прочтите ответ представителя банка. и да. изучите как работает вайбер и кто что знает об этом ))) (сочуствую вам, если умудрились через вайбер ненужной инфой обмениваться к слову) а если вам лень читать, ту https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6a7899184d и вайбер я зарегестрировал, и звонок принял, и к боту присоседился, но так как № НЕ ТОТ (х.з. откуда он знает что номер не тот ) кроме кредитов мне ничего не предложили а они мне не нужны...