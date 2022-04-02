kirilll22 написав:

klug написав: kirilll22

Щоб зареєструвати аккаунт у Вайбері, Вам потрібно лише мати можливість прийняти СМС або дзвінок на сімку, яку Ви реєструєте . У цей час вона може знаходитися у іншому телефоні. У вашому бункері є можливість позичити ще один апарат на дві хвилини для реєстрації?



P.S. На багатьох багатьох телефонах СІМ-картку можна замінити і «на гарячу», що знімає необхідність щось позичати, але це залежить від конструктивних особливостей самого телефону. Щоб зареєструвати аккаунт у Вайбері, Вам потрібно лише мати. У цей час вона може знаходитися у іншому телефоні. У вашому бункері є можливість позичити ще один апарат на дві хвилини для реєстрації?P.S. На багатьох багатьох телефонах СІМ-картку можна замінити і «на гарячу», що знімає необхідність щось позичати, але це залежить від конструктивних особливостей самого телефону.

мне нужно вайбером пополнить тот номер, на котором нет денег, а пополнить можно только в случае если есть деньги на этом номере. т.е имея даже другую симку с инетом Рядом как на фото, я НЕ могу, потому что вайбер должен работать с той симки, которая по 0 и вайбер онлайн на ней не работает..



вопрос не в этом, а в том чтону а про ваше PS- в мире есть чего сейчас всего. у меня-